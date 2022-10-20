Более 33 миллионов рублей потратят на Рождественскую ярмарку власти Петербурга

Сказку «Щелкунчик» организаторы ярмарки берут за основу третий год подряд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга отказались от пышного празднования Нового года, но традиционную елку на Дворцовой площади никто не отменял. Как и Рождественскую ярмарку. Она раскинется на Манежной площади, на Кленовой и Садовой улицах. Подготовкой к ярмарке уже занялись. Власти активно ищут подрядчиков, которые исполнят новогодние госзаказы.

ПОГРУЖЕНИЕ В СКАЗКУ

Пока на сайте десять контрактов на организацию ярмарки, их общая стоимость превышает 33,3 миллиона рублей. Вероятнее, сумма еще изменится, ведь прошлогодние ярмарки по итогу стоили почти в два раза больше.

Так выглядел паровозик для детей в прошлом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для сравнения, в 2021 пандемийном году петербургские власти выделили на ярмарку 70 миллионов рублей. В эту стоимость заложили биотуалеты (0,6 миллиона), охрану (13,5 миллиона), световое шоу (22 миллиона), а еще домик Деда Мороза, павильоны с едой и ремеслами. Прошлое Рождество было экономнее - на 45 миллионов рублей. На эти деньги купили огромную карусель, организовали шоу-программу, наняли аниматоров, но декорации использовали прежние - в духе сказки о Щелкунчике.

В этот раз ярмарка в стиле Щелкунчика пройдет уже в третий раз. Гости снова увидят фигуры огромных мышей, главного героя с Мари на воздушном шаре, гигантский пластиковый торт. Значительно обновлять обстановку, похоже, не станут.

Зато заметно потратятся на праздничную программу - на артистов, аниматоров, ведущих и атрибуты для шоу выделили 6,3 миллиона рублей. Здесь экономить действительно не стоит - в этом залог рождественского настроения гостей.

«У посетителя Рождественской ярмарки должно быть ощущение погружения в театрализованное пространство, отличающееся от обычной городской среды, имеющее свой уклад, узнаваемых «жителей» с яркими образами», - говорится в одной из госзакупок.

Карта расположения объектов на ярмарке. Фото: Госзакупки

ПАРОВОЗИК, КАРУСЕЛЬ И КАТОК

Сказочные персонажи будут развлекать народ с середины ноября вплоть до двадцатых чисел января. В отдельном домике детишек будут ждать Дед Мороз со Снегурочкой, возле катка, горок и каруселей - герои «Щелкунчика». Кстати, деревянное жилище главного зимнего волшебника установят со стороны Караванной улицы, домик оценили в 600 тысяч рублей.

Это макет паровоза для будущей Рождественской ярмарки на Манежной. Фото: Госзакупки

Отдельный контракт касается детского паровозика. Аттракцион обойдется бюджету примерно в 600 тысяч рублей рублей. Рождественский состав на автомобильных колесиках соберут из четырех вагонов и локомотива, раскрашенных яркими цветами (в этот раз синим, розовым, фиолетовым и зеленым). Мини-поезд, как и в прошлые годы, будет рассекать по Манежной площади и бесплатно катать ребятишек.

В прошлом году на Манежной построили двухэтажную карусель, которая стала одним из главных украшений праздника. Громадный аттракцион массой 24 тонны с тиграми, лошадьми и верблюдами будет работать и в этом году. Карусель станет бесплатно кружить ребятню на Кленовой улице. Каток на Манежной площади тоже будет, его оформят в цирковом стиле.

Фигуры мышей и солдатиков будут использовать и в этом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торговлю сувенирами оставят на Садовой улице. Там будут специальные домики, а ближе к Невскому проспекту установят декоративный замок. Не забыли и о комфорте: только на туалеты потратят 1,5 миллиона рублей. От подрядчика требуют установку четырех домиков с уборными и умывальниками.

Но самой большой статьей расходов пока остаются траты на безопасность. На охрану выделяется 12,8 миллиона рублей. Работать сотрудники общественного порядка на ярмарке будут с 19 ноября по 22 января.

Огромную карусель в этот раз тоже установят на Манежной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИФРА

630 млн рублей потратят на праздничное оформление Петербурга к Новому году и Рождеству (без учета елок).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Манежной площади установили двухэтажную карусель с тиграми

Громадный аттракцион весит 24 тонны (подробнее)

На праздничные украшения к Новому году 2023 в Петербурге потратят более 600 млн рублей

Новые новогодние украшения появятся над Фонтанкой, Смольной и Воскресенской набережных и других улицах в центре города (подробнее)

Праздничные мероприятия на Новый год отменили в Петербурге

Сэкономленные деньги будут направлены на снаряжение мобилизованных и добровольцев (подробнее)