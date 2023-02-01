Памятник Александру III в Петербурге планируют впервые отреставрировать

В Петербурге планируют впервые отреставрировать памятник Александру III / Фото: Русский музей

В Санкт-Петербурге собираются впервые отреставрировать памятник императору Александру III. Монумент находится у Мраморного дворца. В первую очередь специалисты проведут комплексное исследование скульптуры с помощью современных технологий. Это будет первая реставрация памятника за 114 лет его существования. Об этом 1 февраля 2023 года сообщает ТАСС.

- Памятник Александру III ни разу не был в реставрации с момента его установки на Знаменской площади. Его судьба трагическая: он был и декорацией к революционным событиям, его то ставили в клетку, то дополняли какими-то декорациями, а в 1937 году было решено его переплавить. Но благодаря сотрудникам Русского музея удалось памятник спасти, его перевезли во внутренний двор, - рассказала изданию заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольга Бабина.

Памятник пережил блокаду. После войны он еще долгое время лежал на боку, густо смазанный солидолом от ржавчины и присыпанный песком. Его снова поставили лишь в 1950-е годы. Тогда его очистили, но реставрацию не проводили. Поэтому состояние памятника не самое лучшее.

Ожидается, что работы будут очень затратными. Скульптура состоит из нескольких частей. Общая высота монумента 8,5 метров. Предполагается, что реставрационные работы займут не менее года. Исследование состояния памятника, в том числе внутри, будут проводить специалисты университета ИТМО, у которого есть специальное оборудование.

Памятник Александру III был установлен в 1909 году на площади Восстания, которая в то время называлась Знаменской. После Октябрьской революции его убрали, а Русский музей принял монумент на хранение, чтобы уберечь его от уничтожения. Перед Мраморным дворцом его установили лишь в 1994 году.