Легендарного судебного эксперта в Петербурге мошенники обманули на 6,5 млн рублей

Легендарного судебного эксперта мошенники «развели» на 6,5 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге жертвой мошенников стал легендарный судебный эксперт. 73-летний профессор отдал аферистам почти 6,5 миллионов рублей, поверив в классический "развод". Мошенники "обрабатывали" мужчину на протяжении четырех дней, выманивая у него деньги. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 31 января в полицию Кировского района обратился 73-летний пенсионер. Он написал в заявлении, что с 26 по 30 января ему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Центробанка. Мошенники убедили профессора, что с его счетов кто-то пытается похитить деньги, - рассказали в полиции.

Далее, по традиционной схеме, аферисты сказали судебному эксперту, что ему необходимо перевезти свои деньги на "безопасные" счета, чтобы спасти их от якобы мошенников. Профессор так и сделал. В течение трех дней он обналичивал свои счета через банкоматы, а далее эти деньги перевел на счета, которые указали "сотрудники банка".

Потеряв 6,5 миллионов рублей, пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.