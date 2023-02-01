Немодный приговор. Школьникам в Карелии запретили серьги, маникюр и яркие прически

Школьникам из Карелии на две ввели ввели жесткий дресс-код, возмутивший родителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор школы №55 Петрозаводска ввела свой модный приговор. Только если в ток-шоу участников пытаются одеть как можно ярче, то в стенах учебного заведения все с точностью да наоборот. Никаких супергероев на футболках, ярких волос и все того, что выделяет школьника из общей массы. Такой приказ заставил взбунтоваться родителей.

БЕЗ МАНИКЮРА И КУЛОНОВ

- Запрещены: экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в неестественные оттенки. Массивные броши, кулоны, кольца, серьги. Под запретом декоративный яркий маникюр и вечерний макияж. Нельзя носить пирсинг и аксессуары с символикой асоциальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, - было прописано в официальном документе.

Сами школьники говорят, что только первые дни боялись нарушить приказ директора. Потом всем стало все равно. Фото: СОЦСЕТИ

Директор обязала всех классных руководителей ознакомить с новыми правилами и детей, и родителей. А еще ежедневно отчитываться о соблюдении дресс-кода. За нарушение учеников ждет совет профилактики.

- Вся школа была против этого приказа, - возмущается одна из старшеклассниц. – Зачем такие бредовые ограничения? Мне теперь нельзя маникюр с ромашками сделать? При этом у многих учителей, например, тоже неестественный окрас волос – красный. Им никто замечания не делает. И маникюр у них тоже яркий.

31 января модный приговор директора школы стал известен всему Петрозаводску. Фотографии приказа появились в популярных городских сообществах во «Вконтакте».

А вот и сам документ дресс-кода. Фото: СОЦСЕТИ

- Правила размыты, любого ребенка можно обвинить в неисполнении приказа. Нельзя, например, массивные броши. А какие броши считаются массивными? Не указано. Детей устно ознакомили с этим приказом. Сказали, что за неисполнение их отчислят. Они напуганы. Еще и заставили подписать документ, что ознакомились с требованиями, - возмущаются родители.

ВСЕ В РАМКАХ ЗАКОНА

В министерстве образования и спорта Карелии понимают негодование мам и пап, но подчеркивают, что все в рамках закона.

- Школы вправе устанавливать дресс-код обучающихся, в том числе создать требования к общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия. Однако такой нормативный акт необходимо согласовать с советом обучающихся, советом родителей и представительным органом работников школы. В Карелии есть типовые требования к форме школьников. Согласно постановлению правительства, одежда должна соответствовать нормам делового стиля одежды, иметь светский характер, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В случая нарушения правил к ученикам могут применять меры дисциплинарного взыскания, прописанные в изданном приказе, - объяснили «КП» в министерстве.

Директор школы прислушалась к волне критики и вскоре отменила приказ. Фото: СОЦСЕТИ

В данном случае документ ни с кем не согласовывали. Но против лома нет приема. Директор не смогла увернуться от волны критики и сдалась.

- По нашей информации, приказ отменили 31 января, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Петрозаводска. – Не готовы сказать, по какой причине. Но факт есть факт. В любом случае у школы есть устав, регламент, как нужно одеваться. Дети не могут ходить, в чем захотят.

Школьники оказались рады новостям.

- На самом деле многие испугались отчисления и соблюдали приказ. А спустя неделю перестали. Формально в школе и ранее запрещали яркие прически, рекомендовали ходить в одежде нежных цветов. Но всем пофиг, никто ничего не соблюдал, не соблюдает и не будет соблюдать, - подытожили юные бунтари.

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