В ЕР подытожили работу по народной программе партии

Отчет о реализации народной программы Партии в 2022 году. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Изменения в народную программу «Единой России» представили на заседании Программной комиссии, которое провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

По словам Дмитрия Медведева, «Единая Россия» в сложный период развития страны не допускала отказа от обязательств перед гражданами и продолжит воплощать народную программу в соответствии с ними.

- Программа должна учитывать не только предварительные планы, но и все запросы граждан, которые продиктованы жизнью. Благодаря сотрудничеству «Единой России» с исполнительной властью в лице Правительства РФ в бюджете на этот год заложены все необходимые средства. Мы видим, в каких сложных условиях идёт финансирование социальных обязательств, как непросто обеспечить нужный объём инвестиций для развития экономики. Для «Единой России» всё это остается важнейшим приоритетом, - подчеркнул Председатель партии.

Он отметил, что «Единая Россия» в 2022 году распространила действие народной программы на новые регионы - там уже работает ряд партпроектов, деньги на которые предусмотрены в бюджете.

- Мы договорились, что при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Они требуют абсолютно индивидуального подхода. Такая работа велась рабочей группой, Андрей Анатольевич Турчак ей занимался. Самое главное – чтобы все российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам секретаря Генсовета Андрея Турчака, раздел «Развитие новых регионов» - самое значительное и важное обновление народной программы.

- Его положения предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом, - пояснил Андрей Турчак.

Он также остановился на предложениях в другие разделы документа. В частности, в обновленную редакцию народной программы войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Партия вместе с Минпросвещения проведет инвентаризацию всех учреждений в текущем году и предусмотрит средства на их капремонт в бюджете 2024-2026 годов.

Кроме того, по словам Андрея Турчака, нужно провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах. При поддержке партии средства на это заложены уже в этом году.

Отдельно Андрей Турчак предложил включить в народную программу положение о модернизации лифтов в многоквартирных домах и дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работу по капремонту. Он также подчеркнул, что «Единая Россия» не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

Координировать раздел народной программы «Единой России» «Развитие новых регионов» будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Она сообщила, что раздел предусматривает почти 30 инициатив. Речь идёт об открытии семейных многофункциональных центров как системе информирования помощи людям в режиме одного окна.

Подвоя итоги заседания программной комиссии, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы «Единой России» за 2022 год в докладе для Президента. Отметив, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на прошлый год. Помимо этого, он поручил проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Участие в ее формировании приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Павел Крупник, руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга:

- При формировании планов развития нашего города мы особое внимание уделяем исполнению тезисов и установок народной программы «Единой России». В 2022 году мы не только обеспечили выполнение государственных и социальных обязательств, но и заложили хороший рост в сфере строительства, научных исследований, транспорта, промышленности и инфраструктуры и по многим другим направлениям.

Особое внимание в рамках народной программы было уделено социальной инфраструктуре. За счет городского бюджета по итогам 2022 года петербуржцы получили 23 социальных объекта: пять новых школ, четыре детских сада, три больницы, пять спортивных объектов и другие важные для комфортной жизни объекты. Эта работа, проделанная, без преувеличения – вместе с петербуржцами, хорошо защитит наш город от экономических штормов и ненастий. Не секрет, что «триллионный» бюджет Петербурга, принятый недавно нашим парламентом, уже многие называют «бюджетом развития»: инвестиции и вложения в различные сферы города бьют рекорды. Так что есть возможность и в 2023 году реализовать в Петербурге большие планы, в том числе в части исполнения народной программы «Единой России».