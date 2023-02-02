5 двухместных спален и баня «три в одном»: новый подход к загородному отдыху и инвестициям в коттеджах Villingston Residence

В Villingston можно отдохнуть любой компанией - и дружной семьей, и в кругу друзей, и рабочим коллективом. Фото предоставлено отелем.

Инвестиции в загородную недвижимость - новый тренд последних лет. Сейчас иметь дачу можно не только для отдыха, но и для прибыли - загородные резиденции приносят ощутимый доход. Жителям Петербурга повезло - в 2022 году свои двери открыл комплекс бутик-резиденций Villingston. Это принципиально новый взгляд на доходные дачи: просторные коттеджи площадью 280 квадратных метров с прилегающими участками по 10 соток под Всеволожском.

Доходные дачи Villingston уже приносят деньги своим инвесторам: среднее выполнение плана по прибыли составляет 105,69%. Недвижимость приносит вам доход от 3,5 миллиона рублей в год при сроке окупаемости менее 7 лет.

В огромной резиденции есть все необходимое. В каждом доме расположено пять удобных спален с прекрасной звукоизоляцией, большими кроватями и мягкими подушками. А чтобы каждому гостю было комфортно, в коттедже есть четыре ванные комнаты. Большая кухня-гостиная понравится любой хозяйке: при помощи современной техники там можно приготовить блюда любой сложности на всю семью или компанию.

В коттеджах от Villingston есть все необходимое для комфортного отдыха. Фото предоставлено отелем.

Конечно, внутри дома хорошо, но и на улице не хуже! На придомовой территории можно приготовить барбекю, наблюдая за процессом в уютной беседке, или просто посидеть у огня. На участке оборудована зона для большого костра - то, что нужно, чтобы согреться в холодные дни, собраться большой компанией, петь песни и общаться.

Какой отдых без парилки? В каждой резиденции Villingston есть универсальная баня «три в одном»: она работает в режиме финской сауны, русской бани и хаммама. А после можно охладиться ледяной водой или расслабиться в горячей купели на улице.

Всепогодная дровяная купель славится своим оздоравливающим действием, в ней даже есть функция хромотерапии - лечения цветом. Температуру воды можно регулировать при помощи дров.

Частая проблема, с которой сталкиваются отдыхающие во время поездок за город, - где купить продукты? Здесь все просто - доставка продуктов прямо в вашу резиденцию Villingston. А если не хочется тратить время на приготовление еды, то всегда можно пригласить шеф-повара и составить меню по вашим пожеланиям. Кулинарные мастера с опытом работы в пятизвездочных отелях смогут приготовить блюда любой сложности разных кухонь мира. Если же планируется большое мероприятие, то лучшим решением станет кейтеринг - на всех привезут готовую еду, а обслуживать гостей будут профессиональные официанты.

В Villingston можно отдохнуть любой компанией - и дружной семьей, и в кругу друзей, и рабочим коллективом.

В коттеджах найдутся развлечения на разный возраст и вкус - от настольных игр, винного казино и караоке до бани, индивидуального парильщика или массажиста.

Также резиденция станет отличным местом для проведения дня рождения, свадьбы, корпоратива, фотосессии и деловой встречи.

Местный персонал всегда готов помочь в организации и предложить много оригинальных идей. При этом места точно хватит всем - в одном коттедже на такую встречу может собраться до двадцати гостей.

Рядом с коттеджами расположены рестораны, магазины и спортзалы. Фото предоставлено отелем.

Рядом с коттеджами расположены рестораны, магазины и спортзалы, так что гости не будут ощущать себя в отрыве от цивилизации. Кроме того, в 8 минутах езды находится самый глубоководный бассейн в России, где можно просто искупаться или заняться дайвингом.

А те, кто хочет насладиться природой, обрадуются лесам, озерам и живописным паркам, где можно гулять и заниматься спортом. Вблизи также расположены Колтушские высоты с экотропами и веломаршрутами. Эти места красивы в любое время года!

КОНКРЕТНО

Выбрать и забронировать резиденцию, а также вложиться в недвижимость, которая уже приносит прибыль, можно на сайте villingston.ru или по телефону +7-931-988-38-88.