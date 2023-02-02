Более 7 тысяч площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора будут доступны в Петербурге к концу февраля

К концу февраля в Петербурге будет больше 7000 площадок для раздельного сбора мусора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Практика раздельного сбора мусора развивается в Санкт-Петербурга. Только в 2022 году количество площадок с контейнерами для сбора пластика, стекла и бумаги увеличилось в два раза по сравнению с 2021 года. К концу февраля таких площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора должно стать более 7 тысяч. В ближайшее время Невский экологический оператор планирует установить специальные контейнеры в Выборгском районе, а до конца февраля увеличить их количество в Приморском районе более чем на 500. Об этом 2 февраля рассказали в Смольном.

- Эти меры способствуют развитию качественной системы раздельного накопления отходов в Петербурге. Также мы продолжаем создавать инфраструктуру для переработки отходов. В декабре состоялся технический пуск высокотехнологичного сортировочного комплекса «Волхонка». В Петербурге и в Ленинградской области мы намерены создать еще четыре современных комплекса, – сказал губернатор Александр Беглов.

Отметим, что в Петербурге есть разная система сбора мусора. Так, в Приморском и Московском районах в основном действует двухпоточная система. Это значит, что мусор на переработку сбрасывается в единый синий контейнер, а уже после его разделяют в сортировочном комплексе. Но в большинстве районов установлены раздельные контейнеры под пластик, металл, бумагу, стекло.

Напомним, контейнеры для вторсырья предназначены для пластиковой тары, алюминиевых и консервных банок, макулатуры, стекла и упаковки тетрапак.