От футбола до гандбола: Как в Волхове развиваются командные виды спорта

Директор АНО «ДРОЗД-Волхов» Василий Клиновицкий (слева) и директор ГК «Зенит» Сергей Зиза подписали соглашение. Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО«Апатит».

Волховский район - один из самых спортивных в Ленинградской области. Здесь не только создают нужную инфраструктуру, но и активно развивают самые разные виды спорта. Важная роль в развитии детского образования и спорта принадлежит Автономной некоммерческой организации «ДРОЗДВолхов», региональному координатору основанной ФосАгро программы «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). В конце января АНО «ДРОЗД-Волхов» и гандбольный клуб «Зенит» заключили соглашение о развитии гандбола в городе Волхове Ленинградской области. А в конце прошлого года ДРОЗД подписал похожее соглашение с ФК «Зенит» о развитии в регионе женского футбола.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

В развитии спорта заинтересован каждый регион, ведь от физического состояния жителей напрямую зависит и работоспособность, и настроение, и в конечном итоге продолжительность жизни. Эта та сторона, которая традиционно заботит не только руководителей регионов, но представителей бизнеса и его жителей.

В рамках сотрудничества детско-юношеские команды «Зенит» и «ДРОЗД-Волхов» будут проводить совместные тренировки и турниры. А воспитанники ДРОЗДа станут заниматься по методикам, используемым сине-бело-голубыми. Кроме этого, гандбольный клуб «Зенит» будет помогать с обучением тренеров волховского ДРОЗДа, что позитивно скажется на организации тренировочного процесса и качестве подготовки юных гандболистов.

- Не все юные спортсмены станут профессионалами, но спортивную закалку, навыки преодоления трудностей получит каждый, - отметил на церемонии подписания соглашения директор АНО «ДРОЗДВолхов» Василий Клиновицкий.

Со своей стороны «ДРОЗД-Волхов» будет способствовать проведению селекционной работы в Ленинградской области и Северо-Западном регионе России для выявления талантливых гандболистов. Также организация будет готовить гандболистов, занимающихся по программе «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), для последующего перехода в систему гандбольного клуба «Зенит».

- Для нас это очень важный проект. Мы получаем приоритетное право выбора юных гандболистов из Волхова. Мы заинтересованы в притоке талантливых ребят, нам интересно развивать гандбол в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а «ДРОЗД-Волхов» - наш надежный партнер в этой работе, - подчеркнул директор гандбольного клуба «Зенит» Сергей Зиза.

Дети теперь могут тренироваться с настоящими профессионалами. Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ

Подписанное соглашение - не единственный пример сотрудничества, направленный на развитие спорта в регионе. В ноябре Автономная некоммерческая организация «ДРОЗД-Волхов» и футбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о развитии женского футбола. Партнерство, также рассчитанное на четыре года, направлено на популяризацию женского детско-юношеского футбола в СанктПетербурге и Ленинградской области.

Кстати, из всей системы ДРОЗДа только в Волхове развиваются женский футбол и гандбол. В день подписания соглашения в СанктПетербурге для юных волховских гандболистов был организован мастеркласс с участием игроков молодежной команды гандбольного клуба «Зенит».

- Понравилось, что мы тренировались с настоящими профессионалами. При этом нам объясняли, если что-то было не так. В будущем мечтаю стать профессиональным спортсменом и играть за «Зенит» из Санкт-Петербурга, - поделился впечатлениями ученик волховской школы №8 Никита Недорезов.

Футбол и гандбол - командные игры. Помимо физического развития, улучшения координации и ловкости, такие игры объединяют людей, дают понимание того, как общими усилиями можно добиться нужного результата. Кроме того, командные игры отлично развивают стратегическое мышление, планирование и учат быстро принимать решения при постоянно изменяющейся ситуации. Это перекликается с основными целями социального проекта компании «ФосАгро» - эффективно совмещать качественное образование, развитие и занятие физической культурой для духовно-нравственного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Командные игры отлично развивают стратегическое мышление, планирование и учат быстро принимать решения при меняющейся ситуации. Фото предоставлено пресс-службой ВФ АО «Апатит».

КСТАТИ

Спортивные секции, творческие студии и классы дополнительного образования, действующие под эгидой ДРОЗДа в пяти городах присутствия компании «ФосАгро», посещают около 7 тысяч детей и подростков. Все занятия проводятся бесплатно. В спортивных турнирах и творческих фестивалях ДРОЗДа ежегодно принимают участие более 50 тысяч человек.