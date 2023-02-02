Законны ли бумажки, предупреждающие людей о падении снега и сосулек с крыш в Петербурге

Такие бумажные предупреждения без подписей плодятся по Петербургу каждую зиму. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Зимой стены Петербурга начинают покрываться объявлениями. Тут и там на глаза попадаются надписи «Осторожно! Опасная зона», «Будьте внимательны, возможен сход снега», «Находясь в данной зоне, вы сами несете ответственность за свою жизнь и имущество». Картину дополняют всесезонные бумажки, предупреждающие об осыпании штукатурки со стен старого фонда. Но действительно ли этим объявлениям есть законное место на домах? «Комсомолка» вычислила с юристом правовой вес предупреждающих листков.

Чисткой крыш и ремонтом фасадов, как известно, занимаются управляющие компании и ТСЖ, если дом жилой, или собственники, если здание нежилое. Потому и расплачиваться за разные неприятные последствия необходимо именно им, говорит кандидат юридических наук Андрей Воробьев.

- В обязанности УК и ТСЖ входят своевременная очистка дома от снега и льда, своевременный ремонт. Если они этого не делают, то становятся виновниками наступивших последствий, и должны доказать, что их вины в конкретном случае нет. Конечно, они в ответе за падающую наледь, потому что ее не должно быть на крыше вообще. Предупреждения на бумаге никак не снимают с них ответственность. Согласно Гражданскому кодексу, собственники или уполномоченные лица несут бремя содержания имущества и ответа за ненадлежащее выполнение работ, - уверен эксперт.

С юридической точки зрения, подобные объявления не имеют никакого веса. Это лишь информация, а не официальный запрет на проход мимо определенного дома. Словом, почти то же самое, что и надписи на заборах: написаны анонимно, с чего бы им подчиняться? А вдруг прохожий незрячий или просто не умеет читать?

Несколько разноперых по оформлению, но одинаковых по смыслу объявлений можно найти буквально в метрах друг от друга. Эти бумажки, например, были замечены на улице Ленина. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Так что упавшая сосулька - никак не вина человека. Если снег ушиб голову прохожему, а льдина помяла крышу автомобиля, УК или ТСЖ обязаны возместить пострадавшему причиненный вред. То есть, компенсировать испытанную человеком боль или материальные растраты на починку поврежденной вещи.

- Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, - гласит статья 1064 Гражданского кодекса.

В ней же говорится и о том, что причинившее вред лицо «освобождается от возмещения вреда, если докажет, вред причинен не по его вине». Правда, дополняет Андрей Воробьев, отвертеться от наказания петербургским управляйкам очень трудно.

КСТАТИ

Понести наказание УК и ТСЖ придется и в том случае, если во время чистки крыш на кого-то или на что-то прилетел кусок наледи. В этот раз отвечать им придется за не обеспеченную безопасность проведения работ. В комплекте мер безопасности должны быть ограждения, заслоны и коммунальщик, предупреждающий людей о кровельных работах.

Кстати, автомобилисты, припарковавшие свои машины под очищаемым домом, правила тоже никак не нарушают, говорит юрист.

- Машину поставили на разрешенное место в рамках закона, а объявление водитель имел право не читать. Несмотря на это, пострадать он не должен. Если снег задел машину, значит уборку начали, не обеспечив безопасность, - отметил Андрей Воробьев.

Такие объявления - что слова на заборе. Не имеют никакого правового веса. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

СОВЕТ ЮРИСТА

Как действовать, если на вас или ваш автомобиль с крыши упала наледь или кусок фасада?

Сначала зафиксируйте то, что случилось – сделайте фото или видео.

Если случайный прохожий стал свидетелем неприятности, попросите его быть готовым подтвердить падение льда при необходимости, запишите номер человека. Если свидетелем стали друзья или супруги, процесс упростится.

Если вы получили травму, то пригодятся медицинские справки с диагнозами и списком расходов на лекарства, операции и прочие пункты. Для помятого автомобиля – чек с суммой расходов на ремонт.

Напишите заявление в УК или ТСЖ о возмещении вреда.

Обратитесь в прокуратуру. Ведомство активно занимается подобными вопросами и выясняет, кто оказался виноват. Специалисты проверят, заключала ли УК договор с альпинистами, как компания следила за исполнением договора и так далее, подмечает юрист.

Обращайтесь в суд с иском о возмещении вреда.