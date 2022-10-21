«Дым кругом, детей эвакуируют»: на юге Петербурга загорелся детский сад

На улице Пионерстроя утром горел детский сад. Фото: vk.com/spb_today

Сильный дым, дети на улице и обеспокоенные родители. Такую картину могли наблюдать утром пятницы жители домов на улице Пионерстроя, что в Красносельском районе Петербурга. Здесь горело здание детского садика, расположенного во дворе среди многоэтажек.

- В 30-м саду Красносельского района пожар. Говорят, в подвале кабель горит. Кругом дым. Дети эвакуированы, - сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным городского управления МЧС, возгорание произошло около восьми часов утра, когда большинство родителей уже успели привести малышей. Те, кто только вел отдавать ребенка, стоял в задумчивости на улице перед входом. А в это время воспитатели и нянечки выводили детей на улицу.

- 21 октября в 08:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пионерстроя, дом 18, корпус 3. В подвальном помещении происходило горение электрического кабеля. Из здания эвакуировано 111 человек, - сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

На месте ЧП работают врачи скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

Учитывая, что горит садик, на место ЧП примчались пять пожарных машин и 23 спасателя. Они быстро справились с огнем. Всего выгорело два погонных метра кабеля.

В 09:05 пожар был официально ликвидирован, у садика дежурят несколько бригад скорой помощи. Официально данных о пострадавших не поступало.

Чтобы согреть малышей в промозглую погоду, на место происшествия пригнали автобус.

- В связи с пожаром в детском саду на улице Пионерстроя оперативно направлен автобус для временного размещения эвакуированных, - сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса».

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