Нотариус поможет: Как купить или продать жилье в другом городе

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

Раньше купить или продать недвижимость в другом городе можно было, только приехав туда или оформив доверенность на своего представителя. Теперь, если покупатель выбрал объект и договорился о стоимости с собственником, для заключения сделки всем уже не нужно собираться в одном месте.

- С 2021 года появилась возможность совершать сделки, в том числе с недвижимым имуществом, дистанционно, с привлечением двух и более нотариусов, - говорит президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. - Дистанционный формат позволяет каждому участнику сделки выбрать любого удобного для себя нотариуса и не встречаться в одной нотариальной конторе. Это особенно актуально, если покупатель и продавец живут в разных городах - дистанционная сделка помогает сэкономить не только время, но и деньги на дорогу.

Порядок совершения дистанционной сделки для граждан мало чем отличается от стандартной процедуры. Нотариусы запрашивают документы, проводят правовую экспертизу, направляют запросы в ведомства, согласовывают условия, составляют единый проект договора.

- Для заключения сделки нотариусы связываются друг с другом по защищенным каналам связи, выясняют реальную волю сторон и добровольность их решения, разъясняют смысл и последствия. Если все в порядке, каждый участник подписывает договор простой электронной подписью на специальном планшете нотариуса. Затем нотариусы подписывают договор усиленными квалифицированными электронными подписями. Удостоверенный договор вносится в Единую информационную систему нотариата - в реестр удаленных сделок, - продолжает Мария Терехова.

Как только сделка удостоверена, нотариус может подтвердить равнозначность электронного и бумажного документов, выдать на руки бумажный оригинал (это будет именно оригинал, а не копия).

Дистанционный формат подходит и для составления брачного договора, раздела совместно нажитого имущества супругов, выделения доли в совместном капитале ООО.

- Сделки можно совершать и по доверенности, но дистанционный формат - это личное участие: человек может контролировать процесс, - добавляет Мария Терехова.

КСТАТИ

Популярность дистанционного формата в нотариате растет: в Петербурге удостоверено более ста удаленных сделок.