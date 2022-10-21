Робот-газонокосилка и переработка отходов с помощью грибов: петербургские стартаперы представили инвесторам свои проекты

Петербургские стартаперы представили инвесторам свои проекты. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Каждый год в России создаются сотни перспективных стартапов, многие из которых позже превращаются в успешные проекты с мировым именем. Чтобы помочь молодежи воплощать оригинальные идеи в жизнь в 2019 году компания Сбер запустила сразу две программы: для учеников школ и колледжей и для студентов, аспирантов и научных сотрудников. С их помощью юные таланты бесплатно учатся создавать с нуля технологичные стартапы и привлекать инвестиции.

СОРЕВНОВАНИЕ СРЕДИ ТАЛАНТОВ

В прошлом году в программе приняли участие 12 тысяч студентов, аспирантов и научных сотрудников со всей страны. На протяжении трех месяцев они изучали методики генерации идей, определяли своего целевого клиента, его потребности и емкость рынка, а затем объединились в команды и предложили идеи собственных стартапов.

В 2022 году проект получил продолжение. 20 октября в Петербурге на оживленной территории коворкинга «Точка Кипения» прошел региональный демо-день молодежных акселераторов Сбера. В одном из любимых мест айтишников и программистов собрались 9 команд из школьников и студентовиз Санкт-Петербурга, Вологды и Пскова, а также4 компании Северо-Запада, занимающихся искусственным интеллектом.

БОРЬБА ЗА МЕЧТУ

У всех участников была одна цель - побороться за гранты и внимание инвесторов. Наиболее проработанные из них вышли на очную защиту на уровне региона, а лучшие отправятся в Москву бороться за победу на федеральном этапе.

В состав жюри вошли профессионалы и эксперты областей, которые были наиболее близки тематике представленных стартапов. Некоторые судьи сразу после заседания обменялись контактами с авторами интересных проектов. В течение всего выступления эксперты активно задавали вопросы и общались с участниками, давая им полезные советы и рекомендации.

- Сегодня ребятам удалось по-настоящему удивить всех нас, - сказала один из членов жюри, директор управления маркетинга и коммуникации Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Марина Андреева. - Для меня большая неожиданность увидеть с какой степенью проработки своих проектов приходят совсем молодые парни и девушки. У них всех очень интересные и оригинальные идеи. Отдельно отмечу большое количество проектов на тему осознанного потребления и экологии - сегодня эта тема очень актуальна и компания Сбер всецело ее поддерживает.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

СМЕЛЫЕ ИДЕИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Программа дня была поделена на две части. Сначала девять молодежных команд представляли свои проекты. Судьи внимательно оценивали выступления, чтобы в финале выбрать три самых перспективных, оригинальных и полезных стартапа.

А выбирать было из чего! Так, Ярослав Рожков представил универсального автономного робота для помощи на даче. Машина будущего легко перевоплощается в газонокосилку, а также в уборщика снега или опавшей листвы. Азалия Ахметшина предложила идею онлайн сервиса для поиска наставников в бизнесе и современных технологиях для пожилых людей. А юная Асия Алеева придумала автоматические компостеры для переработки пищевых отходов в удобрения.

В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ ВОШЛИ

- Кирилл Лунегов с проектом «PsychoTrack» - платформой для выявления депрессивности, тревожности и ОКР при помощи отслеживания движения глаз и машинного обучения.

- Команда Дарьи Токаревой с компанией «SPAWN». Их технология позволяет переработать композитные целлюлозосодержащие отходы в новый материал при помощи… грибов!

- Роман Бухарев с идеей социальной платформы «B2Binder». Она объединяет субъекты бизнеса для формирования партнерств, заключения совместных сделок, запуска и развития проектов.

- Я занимаюсь промышленным дизайном и много раз в своих проектах затрагивала тему грибов, - рассказала одна из победительниц, основательница компании «SPAWN» Дарья Токарева. - Год назад я нашла информацию, что ферменты мицелия могут разложить сигаретные окурки и подумала, что этот метод может быть хорошей идеей для решения экологических проблем с отходами. Из переработанных грибами отходов можно делать мебель, упаковку и еще много полезных материалов. Мы уже нашли несколько крупных компаний, которые очень заинтересовались нашей технологией.

Во втором блоке представители четырёх молодых компаний в области искусственного интеллекта с энтузиазмом представили свои инновационные продукты. Например, компания «TemeraTech» разработала миниатюрное устройство для выявления скрытых нарушений ритма сердца. Представленный прототип оказался не больше крохотного плеера!

Следующий этап демо-дня молодежных акселераторов пройдет уже в Москве. Там состоится суперфинал, в рамках которого участники смогут лично познакомиться с топ-менеджментом Сбера, руководителями крупнейших корпораций и инвесторами. А у победителя появится возможность получить гранты на проект своей мечты.