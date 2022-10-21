Кинолог из Петербурга инсценировала смерть служебной собаки, чтобы оставить ее себе

Келли оказалась жива и здорова ФОТО: источник "КП-Петербург"

Настоящая драма разыгралась вокруг судьбы собаки Келли. Хвостатая красавица несколько лет трудилась на благо родины - ловила преступников, неся доблестную службу в рядах Центра кинологической службы в Петербурге. Но в сентябре Келли утонула во время прогулки со своей хозяйкой-кинологом, а спустя месяц... Неожиданно воскресла!

Как оказалось, за месяц до трагической гибели собаки из Центра решила уволиться ее кинолог. Оставлять любимого питомца коллегам 30-летний хозяйка не хотела, поэтому и рассказала начальству печальную историю гибели Келли. Девушке поверили и даже сопереживали, но проверку никто не отменял. Тут план кинолога и вскрылся.

- В ходе проверки информации было установлено, что животное живо и проживает у кинолога, которая в октябре уволилась из ОВД, - сообщил источник "КП-Петербург".

Собаку живую и здоровую пришлось у хозяйки изъять, а информацию направить в полицию. Как дальше сложится судьба Келли и сможет ли она еще встретиться с верной подругой-кинологом - пока неизвестно.

Но руководители центра отмечают, что проблему эту можно было лишить и без всяких инсценировок, договорившись между ведомствами, чтобы собаку передали кинологу.