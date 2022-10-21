Купола из стекла и металла появятся над зданием Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

Внутренние дворы Консерватории накроют стеклянными куполами. Фото: Илья СМИРНОВ

Госглавэкспертиза России согласовала очередной проект реставрации Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Ремонт многострадального здания длится уже восемь лет и пока бесконечно далек от завершения. А сами работы стали причиной нескольких уголовных дел о хищении почти двух сотен миллионов рублей.

- По проекту в Консерватории предполагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла. Благодаря новой светопрозрачной кровле площадь здания увеличится более чем на 600 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Напомним, что из-за хищений и перезаключений контрактов реконструкция здания приостанавливалась и возобновилась лишь осенью. Весной 2022 года рабочие приступили к восстановлению лепных элементов декора фасада Консерватории. Завершить их планируется к концу нынешнего года.

Сейчас подрядчик закупает для монтажа системы вентиляции, кондиционирования, отопления и пожарной безопасности. Все оборудование будет соответствовать строгим требованиям, чтобы не нарушить акустику Большого и Малого залов Консерватории.

Также, по результатам дополнительного обследования, строители проведут реконструкцию кровли и усилят фундамент.

На приведение всей Консерватории в рабочее состояние понадобится еще около двух лет. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

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