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Происшествия21 октября 2022 20:00

Вандалы нарисовали свастику на мемориале «Разорванное кольцо на Дороге жизни» в Ленобласти

Следователи проводят проверку и ищут дебоширов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Вандалы не первый раз покушаются на мемориальный комплекс

Вандалы не первый раз покушаются на мемориальный комплекс

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти неизвестный нарисовал нацистскую символику на Памятном километровом столбе на «Дороге жизни» и на металлическом постаменте «85 мм зенитное орудие». Оба мемориала входят в комплекс «Разорванное кольцо на Дороге жизни», который посвящен воинам Великой Отечественной войны.

- На место выезжали следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас проводится проверка. По факту осквернения мемориала возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Сейчас следователи занимаются поиском дебоширов, которые причастны к преступлению, а также выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области.

Вандалы не первый раз покушаются на мемориальный комплекс. В апреле этого года неизвестные оторвали от столба на 24 километре серп и молот. Тогда следователи тоже проводили проверку.

А в июле 2020 года дебоширы разгромили грузовик-памятник «Легендарная полуторка». У машины, доставлявшей продукты в Ленинград по «Дороге жизни», разбили стекла и помяли двери с крышей.

ЧППроисшествия: ЧП