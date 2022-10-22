Движение в семи районах Петербурга ограничат с 24 октября из-за строительства газопровода

Движение будет закрыто или ограничено из-за работ по строительству газопровода Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие два месяца петербургских автомобилистов ждет непростое испытание - в городе ограничат движение сразу в семи районах. Все из-за строительства газопровода. Срок проведения работ, как и ограничений, везде разный. Рассказываем, где именно и в каких числах проехать не получится.

В Выборгском районе с 24 октября по 27 декабря закрывается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту - от Кантемировской улицы до 1-го Муринского проспекта. Ограничения касаются и перекрестков с улицами кантемировской и Капитана Воронина.

- С 16 по 27 октября движение транспорта ограничат в Калининском районе - по улице Ватутина от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы, - отметили в пресс-службе ГАТИ Санкт-Петербурга.

На шесть дней перекроют движение и на Социалистической улице у дома 70 в поселке Усть-Ижора в Колпинском районе. С 24 по 30 октября объезжать этот участок дороги предлагают по Петрозаводскому шоссе, Славянской дороге, Шлиссельбургскому шоссе и Плановому переулку.

- На два дня, с 25 по 26 октября, закроется движение транспорта на перекрестке Константиновского переулка и Константиновской улицы в Красносельском районе Петербурга, - отмечают в ГАТИ.

Ограничения коснулись и Кронштадтского района. Там работы идут уже с 20 сентября и закончатся лишь 31 октября. С 24 по 25 октября движение транспорта ограничат на перекрестке Цитадельского шоссе и улицы Гидростроителей и у дома 9 по улице Гидростроителей.

В Приморском районе движение закроют лишь у дома 43 по Нижней Полевой улице с 24 октября по 4 ноября. Ограничат движение и в поселке Александровская Пушкинского района - от Старо-Красносельской дороги до Земледельческой улицы. На этом участке ограничения будут действовать с 24 по 30 октября.