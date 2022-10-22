Студент из Петербурга зарезал свою мать и четырехлетнюю сестру, чтобы завладеть квартирой

Мать была убита, когда вернулась домой с магазина ФОТО: соцсети

История 20-летнего студента Горного университета еще год назад не на шутку всколыхнула Петербург. Молодой парень в поселке Бугры Ленинградской области зарезал свою четырехлетнюю сестренку, а после этого и вернувшуюся домой из магазина мать. Обезвредить машущего в разные стороны ножом парня смог отчим. На месте тут же оказались скорая и полиция, но спасти женщину и малышку не удалось.

Тогда главной загадкой стал мотив. Как в семье, которую друзья и знакомые называют чуть ли не идеальной, могла произойти такая ужасная трагедия? На страницах юноши в соцсетях объяснить что-то могла лишь одна надпись: "Не могу утопить своих демонов, они умеют плавать". Но следователи в демонов не верят, поэтому спустя время установить истинный мотив жестокой расправы все же удалось.

Предполагаемым мотивом оказалось желание завладеть родительской недвижимостью ФОТО: соцсети

- В октябре 2021 года обвиняемый, находясь в квартире матери, из корыстных побуждений с целью завладения недвижимостью матери, совершил убийство последней, а также убийство своей четырехлетней сестры, - сообщили в Прокуратуре Ленинградской области.

Обвинения в сторону юноши уже выдвинуты, причем по статье об убийстве из корыстных побуждений. Скоро дело будет направлено в суд.

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