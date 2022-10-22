Водитель иномарки избил прохожего из-за собаки, которая помешала ему проехать по тротуару в Петербурге

Водитель накинулся на собачника с кулаками ФОТО: соцсети

Похоже, что между собачниками и автомобилистами в Петербурге разворачивается настоящее противостояние. Хвостатые товарищи то и дело мешают водителям... Разъезжать по тротуарам! Не так давно двух питомцев и их хозяина изо всех сил пыталась задавить неизвестная дама, гонясь за ними по тротуару. К счастью, тогда все остались живы. Но плохой пример, судя по всему, действительно бывает заразителен.

22 октября по городским сообществам Петербурга в Сети начало гулять еще одно видео, где собаке, стоящей на стороне правил дорожного движения, достается от разъяренного водителя. Дело в том, что мужчина на иномарке очень уж хотел проехаться по газону, но вот неудача - там в это же время шел незнакомец со своим питомцем.

- Водитель не стал терпеть такое "хамство" и вышел на прохожего с кулаками, - отмечают очевидцы в соцсетях.

Выплеснув агрессию весьма незаконным способом, автомобилист вернулся за руль и уехал с парковки так, как полагается - по асфальту.

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