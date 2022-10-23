Первые заморозки до -3 градусов придут в Петербург уже во вторник

Первые заморозки придут в Петербург уже на следующей неделе. Водителям стоит задуматься о смене резины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теплая, пусть и пасмурная погода, постепенно покидает Петербург. Октябрь идет к концу, некоторые метеорологи уже предрекают первый снег а главный городской синоптик советует доставать зимнюю резину. Постепенно холодать начнет уже с начала недели.

- В понедельник в Петербурге без осадков, но похолодает, днем всего +5…+7 градусов, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Это на два градуса ниже, чем в воскресенье. Но и это не предел. Во вторник синоптики обещают первые в Петербурге заморозки. В ночь на 25 октября температура опустится до -3 градусов.

- Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +3...+5 градусов, - сообщается в прогнозе на сайте петербургского гидрометцентра.

По счастью, похолодание придет в сухой период, поэтому сильного гололеда или снегопадов пока синоптики не видят. А потом и вовсе снова потеплеет.

- Действительно есть вероятность слабого ночного минуса в Петербурге, но потом снова ожидается потепление с дождями, - отмечал главный синоптик города Александр Колесов.

Другой вопрос, что в таких условиях летняя резина уже «дубеет» и водителям стоит задуматься о смене шин на зимние.

- Есть очень большая вероятность, что за холодным периодом придет потепление до +10 градусов. Но даже два-три холодных дня и на дорогах может быть очень опасно. Тут надо смотреть по ситуации, - предупредил синоптик.