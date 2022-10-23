Обыкновенные супергерои: «Комсомолка» отметила самых харизматичных отцов Северной столицы

«Комсомолка» лично поздравила самых популярных отцов Петербурга и вручила им памятные подарки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто такой папа? Это настоящийсупергерой! Не зря в знаменитой песне пелось: «Папа может, папа может все, что угодно…». Для главы семьи нет ничего невозможного. Уложить ребенка спать, научить ходить, помочь с домашним заданием, приготовить ужин и еще тысячи вещей - все это ему по силам.

Неудивительно, что у пап всего мира есть свой праздник - День отца. Однако в России он появился недавно: 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому День отца будет отмечаться в стране каждое третье воскресенье октября.

Чтобы поддержать молодой праздник и сказать спасибо всем отцам страны, осенью 2022 года «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» запустила фотоконкурс «Папа может все!». До 12 октября в официальном сообществе издания в социальной сети Вконтакте читатели публиковали фотографии и истории на тему того, что лучше всего получается у главы их семьи.

Благодарные сыновья и дочери активно делились рассказами и чудесными снимками родных: вот папа за рулем автомобиля, вот он стоит у кухонной плиты, вот он на футболе, а вот на работе.

Победителей определили по числу лайков. Хотя каждый участник покорял харизмой, пришлось выбирать всего трех призеров. Победителей конкурса объявили 16 октября, в День отца, а 19 числа «Комсомолка» пригласила пап в гости, чтобы лично поздравить и вручить подарки.

Первое место занял глава многодетной семьи Константин Беляев. Фото: Артем КИЛЬКИН

I МЕСТО: Константин Беляев

Победителем стал глава многодетной семьи Константин Беляев. Этот папа может даже ранним утром 1 января вывести всю семью на прогулку. Вот и на награждение в пресс-центр «Комсомолки» он пришел с внушительной группой поддержки - с супругой и двумя детками-погодками.

- Фотографию на конкурс отправила моя жена, - признался Константин. - У нас с ней на двоих восемь детей, и мы часто собираемся на большие шумные праздники. Я работаю дома, поэтому получается много заниматься детьми и помогать жене. Свободное время стараемся проводить ближе к природе на нашей даче. Большое спасибо «Комсомолке» за то, что делаете жизнь людей ярче!

Серебряную медаль получил статный мужчина из Нигерии Блессинг Алабетуту. Фото: Артем КИЛЬКИН

IIМЕСТО: БлессингАлабетуту

Серебро получил БлессингАлабетуту. Статный мужчина из Нигерии давно живет в Петербурге, преподает английский язык, после работы забирает детей, гуляет и играет с ними часами напролет, вкусно готовит национальную африканскую и русскую еду. При этом он хороший врач и педагог. Кроме того, мужчина успевает радовать близких своими танцами и улыбкой.

Почетное третье место досталось Борису Петрову. За него приз забирала его любящая дочь. Фото: Артем КИЛЬКИН

III МЕСТО: Борис Петров

Почетное третье место досталось Борису Петрову. Невероятно, но в свои 80 лет, после двух инсультов и переломов костей таза,он встал на ноги и теперь может наколоть целую машину дров!

- После того, как не стало мамы, мы всей семьей стараемся поддержать папу, - поделилась дочь Бориса Александровича Вера Дегтяренко. - Мы каждые выходные навещаем его, часто звоним. Как раз в недавнем разговоре он сказал, что ждет хорошей погоды, чтобы носить дрова, которые до сих пор рубит сам. Сейчас приедем к нему с сюрпризом - подарками от «Комсомолки». Вот он обрадуется!

СПЕЦПРИЗ: Алексей Туляков

Редакцию не оставил равнодушным участник фотоконкурса Алексей Туляков.

- Мой папа-великий. Он может преодолеть любые расстояния ради встречи с внучками и готов выполнить любой их каприз, - рассказала дочь Александра Лапандина.

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