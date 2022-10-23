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Общество23 октября 2022 16:47

Обыкновенные супергерои: «Комсомолка» отметила самых харизматичных отцов Северной столицы

Победителей фотоконкурса «Папа может все!» определило народное голосование
Иван МАЛЬКОВ
«Комсомолка» лично поздравила самых популярных отцов Петербурга и вручила им памятные подарки.

«Комсомолка» лично поздравила самых популярных отцов Петербурга и вручила им памятные подарки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто такой папа? Это настоящийсупергерой! Не зря в знаменитой песне пелось: «Папа может, папа может все, что угодно…». Для главы семьи нет ничего невозможного. Уложить ребенка спать, научить ходить, помочь с домашним заданием, приготовить ужин и еще тысячи вещей - все это ему по силам.

Неудивительно, что у пап всего мира есть свой праздник - День отца. Однако в России он появился недавно: 4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому День отца будет отмечаться в стране каждое третье воскресенье октября.

Чтобы поддержать молодой праздник и сказать спасибо всем отцам страны, осенью 2022 года «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» запустила фотоконкурс «Папа может все!». До 12 октября в официальном сообществе издания в социальной сети Вконтакте читатели публиковали фотографии и истории на тему того, что лучше всего получается у главы их семьи.

Благодарные сыновья и дочери активно делились рассказами и чудесными снимками родных: вот папа за рулем автомобиля, вот он стоит у кухонной плиты, вот он на футболе, а вот на работе.

Победителей определили по числу лайков. Хотя каждый участник покорял харизмой, пришлось выбирать всего трех призеров. Победителей конкурса объявили 16 октября, в День отца, а 19 числа «Комсомолка» пригласила пап в гости, чтобы лично поздравить и вручить подарки.

Первое место занял глава многодетной семьи Константин Беляев.

Первое место занял глава многодетной семьи Константин Беляев.

Фото: Артем КИЛЬКИН

I МЕСТО: Константин Беляев

Победителем стал глава многодетной семьи Константин Беляев. Этот папа может даже ранним утром 1 января вывести всю семью на прогулку. Вот и на награждение в пресс-центр «Комсомолки» он пришел с внушительной группой поддержки - с супругой и двумя детками-погодками.

- Фотографию на конкурс отправила моя жена, - признался Константин. - У нас с ней на двоих восемь детей, и мы часто собираемся на большие шумные праздники. Я работаю дома, поэтому получается много заниматься детьми и помогать жене. Свободное время стараемся проводить ближе к природе на нашей даче. Большое спасибо «Комсомолке» за то, что делаете жизнь людей ярче!

Серебряную медаль получил статный мужчина из Нигерии Блессинг Алабетуту.

Серебряную медаль получил статный мужчина из Нигерии Блессинг Алабетуту.

Фото: Артем КИЛЬКИН

IIМЕСТО: БлессингАлабетуту

Серебро получил БлессингАлабетуту. Статный мужчина из Нигерии давно живет в Петербурге, преподает английский язык, после работы забирает детей, гуляет и играет с ними часами напролет, вкусно готовит национальную африканскую и русскую еду. При этом он хороший врач и педагог. Кроме того, мужчина успевает радовать близких своими танцами и улыбкой.

Почетное третье место досталось Борису Петрову. За него приз забирала его любящая дочь.

Почетное третье место досталось Борису Петрову. За него приз забирала его любящая дочь.

Фото: Артем КИЛЬКИН

III МЕСТО: Борис Петров

Почетное третье место досталось Борису Петрову. Невероятно, но в свои 80 лет, после двух инсультов и переломов костей таза,он встал на ноги и теперь может наколоть целую машину дров!

- После того, как не стало мамы, мы всей семьей стараемся поддержать папу, - поделилась дочь Бориса Александровича Вера Дегтяренко. - Мы каждые выходные навещаем его, часто звоним. Как раз в недавнем разговоре он сказал, что ждет хорошей погоды, чтобы носить дрова, которые до сих пор рубит сам. Сейчас приедем к нему с сюрпризом - подарками от «Комсомолки». Вот он обрадуется!

СПЕЦПРИЗ: Алексей Туляков

Редакцию не оставил равнодушным участник фотоконкурса Алексей Туляков.

- Мой папа-великий. Он может преодолеть любые расстояния ради встречи с внучками и готов выполнить любой их каприз, - рассказала дочь Александра Лапандина.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» часто проводит активности для всей семьи - праздники, конкурсы, презентации книг. Если кто-то из наших читателей хочет выиграть приз, достаточно просто следить за нашими анонсами. К примеру, сейчас идет конкурс детского рисунка «Город будущего» и разыгрывается загородный отдых для участников голосования премии недвижимости «Град Петра Awards». Дерзайте и выигрывайте!

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