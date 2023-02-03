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Общество3 февраля 2023 11:55

«Петербургтеплоэнерго» в Тихвине развивает систему акустического мониторинга тепловых сетей

Всего в Тихвине на тепловых сетях установлено 25 акустических датчиков
«Петербургтеплоэнерго» в Тихвине развивает систему акустического мониторинга тепловых сетей. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

«Петербургтеплоэнерго» в Тихвине развивает систему акустического мониторинга тепловых сетей. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

«Петербургтеплоэнерго» в Тихвине развивает систему мониторинга состояния сетей теплоснабжения с помощью акустических датчиков. Этой теме было посвящено выездное совещание руководителей технического блока компаний «Петербургтеплоэнерго» и «Газпром теплоэнерго». Участникам совещания продемонстрировали, как данная система позволяет выявлять дефекты трубопроводов на ранней стадии их возникновения. Этот дополнительный источник информации о состоянии тепловых сетей, как правило, «Петербургтеплоэнерго» использует там, где система теплоснабжения имеет высокий процент износа.

Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Всего в Тихвине на тепловых сетях установлено 25 акустических датчиков. Они осуществляют мониторинг состояния трубопроводов, срок эксплуатации которых превысил 20 лет, а износ – 50%.Благодаря работе акустических датчиков за год удалось предотвратить развитие двадцати двух повреждений, тем самым предупредив возникновение аварийной ситуации.

«Использование в Тихвине системы мониторинга сетей теплоснабжения с помощью акустических датчиков обусловлено высокой степенью износа трубопроводов», - отметил главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин.

БИЗНЕС-ПРЕСС