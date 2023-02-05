Младенец, пьяная мать которого заснула на остановке в мороз, до сих пор находится в больнице Петербурга

Замерзавший на остановке малыш все еще находится в больнице. Матери его не отдают. Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Приморского района рассказали о скандальной ситуации с пьяной матерью, заснувшей на остановке в мороз. В это время рядом в коляске мерз ее маленький ребенок, которого заметили прохожие. На место были вызваны полиция и скорая. Малыша увезли врачи, а мамаша поехала давать объяснения. Все произошло еще неделю назад, но ребенок до сих пор находится в больнице.

- Ребенок находится в больнице. Вопрос о его возвращении матери могут решить только органы опеки, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе районной администрации.

При этом женщина уже была лишена родительских прав, но в отношении старших детей. А нынешний ребенок появился совсем недавно и жил с мамой. В прочем, органы опеки уже рассматривают возможность забрать малыша от горе-мамаши. Ситуация также находится под контролем уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

Но пока официальные органы комментируют инцидент очень скупо. Сначала проверку должна завершить полиция, а потом уже будут приниматься те или иные решения.

По словам соседей женщины, несколько лет назад у нее была счастливая семья, муж, двое детей. Но потом она стала употреблять наркотики, начались скандалы и драки. Детей забрали к себе бабушка и дедушка, а недавно у петербурженки родился третий.

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