Один погиб и шесть пострадали во время жесткого ДТП маршрутки на трассе «Кола» под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Лодейном поле / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Смертельное ДТП произошло на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом. В шестом часу утра 24 октября 2022 года на трассе "Кола" недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области маршрутка с людьми вылетела в кювет и опрокинулась. Есть погибшие. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 5:54 часов на дороге Лодейное поле – Санкт-Петербург водитель маршрутного микроавтобуса "Фолькс Ваген", 57-летний мужчина, не справился с управлением из-за погодных условий и съехал в кювет, где в последующем перевернулся, - рассказали в полиции.

От удара у маршрутки вылетела даже пассажирская дверь. В результате жуткой аварии на месте погиб один человек. Это мужчина. Еще шесть человек пострадали.

На месте уже работают сотрудники полиции, медики, а также спасатели. Отмечается, что претензий к дорожным службам нет, дорога обработана противогололедными материалами.

По факту ДТП полиция проводит проверку.