«Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы Почты России. Фото: пресс-служба УФСП.

Почта России доставит заказы клиентам «Детского мира». Они смогут получить покупки, оформленные на онлайн-площадках ритейлера, в любом удобном отделении или почтомате Почты.

Клиенты «Детского мира» могут получить заказ в 2 500 почтоматах и свыше 15 000 отделений, расположенных более чем в 1 000 населённых пунктов России: даже в небольших селах, посёлках и деревнях. Покупатели могут выбрать удобную точку выдачи при оформлении покупки на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детский мир» и «Зоозавр». Доставка будет бесплатной, если сумма заказа превысит 2000 рублей. До 2000 руб. она будет стоить 99 руб.

- Почта как одна из самых социально ориентированных компаний понимает значимость доставки товаров для детей. Наш сервис в партнерстве с «Детским миром» позволит большему количеству семей получать заказы в удобном месте в комфортное время, а жителям регионов откроет возможность заказывать разнообразный ассортимент детской продукции, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по коммерческой деятельности Георгий Аликошвили.

- С сегодняшнего дня у наших клиентов значительно расширились возможности получения онлайн-заказа. «Детский мир» стал ближе даже для самых отдалённых и небольших населённых пунктов России. А для клиентов Москвы появился удобный вариант получения заказа по дороге домой, ведь почтоматы Почты России установлены и на станциях Московского метрополитена. Новая услуга позволит нашим клиентам комфортнее совершать покупки и быстрее получать заказы, – прокомментировал директор транспортной логистики интернет-магазина ГК «Детский мир» Руслан Фахртдинов.

СПРАВКА

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны и седьмая в мире компания по количеству точек обслуживания клиентов. Больше половины почтовых отделений находятся в малых населённых пунктах.

Для компаний электронной торговли Почта упростила и полностью перевела в онлайн процесс подключения к своим услугам. А также запустила комплекс логистических сервисов, например, сбор товаров с помощью курьера и их доставку до склада маркетплейса или собственного фулфилмента.

Клиенты Почты могут получать посылки в 38 000 отделений, более 7 000 почтоматах или курьером до двери в 14800 населенных пунктов. Компания регулярно сокращает сроки доставки и развивает цифровые сервисы оформления и оплаты посылок.