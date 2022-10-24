«Увидели - вызывайте службу безопасности»: Водителей предупредили о попрошайках на ЗСД Петербурга

Попрошайки "оккупировали" въезды на ЗСД. Фото: Магистраль Северной столицы.

Наглые попрошайки появились на Западном скоростном диаметре в Петербурге. Группы людей, причем на приличных машинах, останавливаются вне зоны камер наблюдения и делают вид, что у них кончился бензин. У проезжающих мимо автомобилистов они выманивают деньги, давя на жалость. В дирекции ЗСД водителей предупреждают: денег не давать, сразу вызывать инспекторов службы безопасности.

- На съездах и въездах ЗСД участились случаи появления попрошаек. Делая вид, что у них произошла поломка, злоумышленники пытаются останавливать проезжающие автомобили. Обычно они выходят на дорогу с ребенком, стараясь вызвать жалость, - сообщает пресс-служба дирекции трассы. - Если вы увидели попрошаек на ЗСД, звоните по экстренному номеру 0405.

Прибывшие на вызов охранники задержат нарушителей и передадут их полиции.

Кроме того, что мошенники обманывают водителей, они создают и опасную ситуацию, которая может привести к ДТП. Остановка на скоростной магистрали, въездах на нее и съездах, грозит серьезными последствиями.

- Мы убедительно призываем не останавливаться на магистрали. Прежде всего думайте о своей безопасности, - просят водителей в дирекции трассы.

Напомним, что ранее подобные случаи происходили на КАДе. Автомобилисты сообщали о машинах с якобы кончившимся бензином, водители которых выпрашивали по 500 рублей на заправку. Для убедительности в автомобиле нередко сидели женщины с детьми.