На Эльбрусе к началу горнолыжного сезона появился мобильный интернет на скоростью до 75 Мбит/сек. Фото: freepik.com.

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Эльбрус - одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи на Эльбрусе - вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция - самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления— это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

- Северный Кавказ - популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций, - комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

В 2022 году Эльбрус чаще посещали жители Москвы и области - около 35% от туристического потока. Петербуржцы же составили 14% от общего числа путешественников, увидевших самую величественную горную вершину страны. Мобильный трафик жителей Северной столицы вырос почти в 1,5 раза, а общий объем переданных фото и видео составляет более 7 тысяч гигабайт. Этого достаточно, чтобы выложить в сеть порядка 1,5 миллионов снимков с красотами Эльбруса.