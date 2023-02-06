«Все на борд!»: «Комсомолка» отправляется в автопробег по горнолыжным курортам Ленинградской области

Почти вся команда в сборе. Все на борт! Фото: Александр Пискарев

Думаете в Ленинградской области нет крутых склонов, где можно от души покататься на лыжах или сноуборде? Если да, то вы сильно ошибаетесь. Они есть, и не чуть не хуже тех, что в Хибинах или даже в Сочи. Последний месяц зимы - отличное время, чтобы это проверить. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» отправляется в автопробег по горнолыжным курортам Ленинградской области. Проект так и назвали «Все на борд!»

Колесить по просторам нашего прекрасного региона мы будем на полноприводном внедорожнике Chery Tiggo 8 PRO Max. Новый флагман компании стал не только более проходимым, но и более вместительным. Благодаря дополнительному ряду сидений, в нем могут с комфортом разместиться семь человек.

5 февраля наши участники «Снежного патруля» выехали из Москвы в Петербург. Быстрее и комфортнее всего это сделать по платной трассе М-11 «Нева», обслуживанием которой занимается крупнейший оператор платных дорог в России «Объединённые системы сбора платы» (ОССП). Узнав о нашем пробеге, наши партнеры из ОССП пригласили нас на экскурсию на один из пунктов взимания платы (ПВП) и в центр управления дорожным движением. Именно из центра ведется наблюдение за всей трассой и мониторинг нештатных ситуаций, здесь принимаются звонки от пользователей, а в случае ЧП на место отправляют аварийного комиссара и связываются с дорожной полицией, скорой и МЧС.

- Как правило в 99% случаев первыми на место приезжают именно аварийные комиссары. Они могут оказать и первую помощь пострадавшим или разобраться на месте, не вызывая специальные службы, - рассказал сотрудник центра управления Эмиль.

Полную экскурсию по центру управления дорожным движением можно посмотреть в «Одноклассниках» по ссылке. И дальше в путь. Стартовали 6 февраля с обзора горнолыжного курорта «Охта-Парк».

В составе «Снежного патруля» «Комсомолки» не только наши журналисты и обозреватели, но блогеры из Москвы и Петербурга. С нами на борту авторы «Дзен»-каналов «ЖЖитель: путешествия и авиация» Александр Никулин и «По России с позитивом» Олеся Никулина, инструктор, видеограф и райдер Александр Vanderdrone, мама-блогер и путешественница Евгения Юркина, а также стример «СПБ Блога» в «Одноклассниках» Дмитрий Шилов.

Команда чумовая и веселая! Следите за нами в социальных сетях «Комсомольской правды Санкт-Петербург».