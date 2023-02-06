Покупатели классифайдов стали чаще выбирать доставку Почтой. Фото: пресс-служба УФПС.

Почта доставляет товары, купленные через классифайды, даже в самые отдалённые точки страны. Среди них по количеству отправлений в 2022 г. лидировали г. Заполярный Мурманской области, где в почтовых отделениях получили 2 399 посылок, г. Дудинка Красноярского края — 2 277 шт. и г. Губкинский ЯНАО — 2 235 шт. 7 заказов Почта доставила в самое высокогорное поселение России — дагестанское село Куруш, которое находится на высоте 2560 м над уровнем моря. Самые северные получатели живут в якутском с. Юрюнг-Хая, самые восточные — в с. Лаврентия на Чукотке. Всего покупатели из труднодоступных регионов в 2022 г. получили через Почту более 190 000 отправлений от частных продавцов. Самыми малонаселенными пунктами, куда Почта доставила посылку с товаром, приобретенным на классифайде, в прошлом году стали деревни Кукшево в Вологодской области и Погост в Карелии. В каждой из них живет меньше 100 человек.

«Классифайды объединяют людей и дают им возможность разумно подходить к покупкам, получать дополнительный заработок и, что немаловажно, экономить. Это важная социальная роль площадок, которую мы в Почте разделяем и поддерживаем. Наше сотрудничество с ними показывает, что удобный логистический сервис крайне важен для пользователей, и сейчас мы готовим к запуску несколько обновлений для пользователей популярных платформ», — добавил руководитель дирекции «Доставка для электронной коммерции» Артём Стёпин.

* Реклама