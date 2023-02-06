До поворота на весну в Петербурге остался один день

Уже с 7 февраля в Петербурге начнется нормативный поворот на весну. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весна уже близко! несмотря на календарную зиму, уже завтра в Петербурге произойдет перелом в погоде. Точнее, в температурном нормативе. С 7 февраля средние показатели будут повышаться впервые, после долгого понижения.

- Заканчивается неделя с самой низкой нормой температуры воздуха (-5,6 градуса), сегодня последний такой день. Уже с завтрашнего дня среднее значение температуры воздуха станет медленно, по одной десятой в день, повышаться, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Вместе с температурой продолжит увеличиваться и световой день. Но тут все проще, ведь продолжительность дня и ночи не зависит от погоды. А вот фактическая температура зависит от множества факторов. Так что норма нормой, а за окном могут быть и холода. Если нынешний год может претендовать на место среди достаточно теплых, то были времена, когда в городе стояли 35-градусные морозы.

- 6 февраля 1956 года в Ленинграде была зарегистрирована единственная февральская температура воздуха ниже -35 гр. Ночью столбики термометров упали до экстремума в -35, 2 градуса, - отмечает синоптик. - Погода живет своей жизнью, поэтому температура то превышает норму, то опускается ниже нее.

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