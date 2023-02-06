Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета и компания МегаФон объявляют набор талантливых студентов, мечтающих о карьере в телекоммуникационной сфере. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мероприятие приурочено к юбилею МегаФона и ВШМ СПбГУ — в этом году крупнейшая российская телекоммуникационная компания и ведущая российская Бизнес-школа отмечают свои тридцатилетия.

К участию в «Олимпиаде для первых» приглашаются студенты 3-4 курса бакалавриата и 1-2 курса магистратуры российских вузов, а также выпускники 2022 года: инженеры, маркетологи, управленцы, аналитики и разработчики. Чтобы попасть в команду, необходимо выбрать направление участия (техническое, коммерческое или IT/BigData), записать и отправить короткий видеоролик, с рассказом о биографии и своих достижениях. Отбор продлится до 28 февраля.

По итогам отбора организаторы сформируют 20 мультидисциплинарных команд по 5 человек. С 17 марта по 15 апреля ребята будут вместе работать в удаленном формате над проектом. Участникам предстоит оценить перспективы туристической отрасли разных территорий России и определить наиболее перспективный регион для развития сети, продуктов и услуг связи. Студенты под руководством менторов МегаФона и экспертов ВШМ СПбГУ научатся анализировать динамику спроса, составлять портреты потребителей по направлениям b2b и b2c, разрабатывать концепции продуктов и услуг для этих потребителей, а также планировать маркетинговую кампанию по их продвижению. 15 апреля пройдет онлайн-защита командных решений.

27 апреля в кампусе ВШМ СПбГУ «Михайловская дача» состоится финал конкурса и торжественная церемония награждения победителей.

30 победителей Олимпиады, которые будут определены по итогам личного и командного зачета, получат денежные призы, а также смогут пройти ускоренный отбор на стажировку/практику и войдут в кадровый резерв компании МегаФон — станут приоритетными кандидатами при рассмотрении соискателей на открытые вакансии. Руководители МегаФона и ВШМ СПбГУ напишут рекомендательные письма для победителей, а эксперты Бизнес-школы и компании проведут карьерные консультации. Всех финалистов ждут памятные подарки.