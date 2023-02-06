Звезды Петербурга отметили «Ленинградскую победу»

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт в честь 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Фото: БКЗ «Октябрьский»

Традиционным праздничным концертом отметили 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в БКЗ «Октябрьский». Знаменитые российские и советские хиты исполнили Елена Ваенга, Эдуард Хиль-младший, Григорий Чернецов и многие другие.

Специальным гостем мероприятия стал Лев Лещенко. Он исполнил всеми любимые песни. Трогательный номер представила и Зара – она выбрала песню «Дети Ленинграда» и вышла на сцену с детишками, которые держали в руках игрушки. Маленькие артисты ЦИ «Эдельвейс» очень точно передали атмосферу того времени.

С трогательным номером выступила певица Зара. Фото: БКЗ «Октябрьский»

Специально к этому дню на сцене БКЗ состоялись три премьеры: Григорий Чернецов исполнил патриотичную песню «Пётр I» совместно с хором ЗВО, Василий Герелло очень проникновенную песню «Мама», а Евгений Дятлов к этой дате написал песню «В эти дни блокадные».

Нашлось место в концерте и восходящим звездам петербургской сцены – пианисту Алексею Шагаеву, который исполнил инструментальную композицию на музыку М.Таривердиева вместе с Лауреатом международных конкурсов Светланой Фёдоровой.

В числе приглашенных на концерт были ветераны войны и дети блокады. Фото: БКЗ «Октябрьский»

Концерт вместе с блокадниками смотрели и члены правительства – полномочный представитель президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский перед началом сказали несколько теплых слов собравшимся. Они не смогли сдержать эмоций и отметили, что подвиг защитников Ленинграда никогда не будет забыт.

Со сцены прозвучали главные военные песни тех лет. Фото: БКЗ «Октябрьский»

В финале концерта, режиссером которого стал заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев, Григорий Чернецов исполнил победную песню «Бессмертный полк» с хором ЗВО и творческими коллективами города.