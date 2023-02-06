Программа «Чистое небо» над центром города остановилась после работ на Невском проспекте

«Чистое небо» стартовало в Петербурге в 2017 году.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Почти шесть лет назад Петербург пообещали очистить от паутины проводов над центральными улицами. Программа по воздушной уборке «Чистое небо» прошлась по Невскому проспекту, оставив лишь троллейбусные сети в обе стороны. Многочисленные кабели операторов связи залегли в подземные «ходы» коллективного доступа – подальше от сильного ветра, падающих деревьев и ненависти туристов за то, что открыточные виды перекрыты некрасивой сетью.
- Удалось очистить центральную часть Санкт Петербурга от воздушных волоконно-оптических линий связи на 100%. Перенесены все 430 воздушных кабельных переходов над Невским проспектом от Дворцовой площади до улицы Александра Невского, - отчитывались в Смольном еще в 2020 году.
В городе еще много улиц, опутанных неприглядными кабелями.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Но дальше главной городской артерии дело все-таки не сдвинулось. В апреле прошлого года проект отложили в дальний ящик – Министерство цифрового развития и связи официально заявило петербургскому комитету по информатизации и связи, что проект приостановлен до 2024 года. Виной тому стали замершие поставки самого необходимого коммутационного оборудования, техники и сетей радиодоступа. «Комсомолка» рассказывает, что будет с программой дальше.
ЛЕГКИЙ ВЫБОР
«Чистое небо» стартовало в Петербурге в 2017 году. Вдоль Невского проспекта стали прокладывать подземную инфраструктуру, чтобы переложить провода с воздуха в землю. План выглядел удобно и красиво, однако на практике чиновники столкнулись с одним правовым фактором. Непозволительно было насильно загонять операторов связи под асфальт, а с собственниками сетей приходилось договариваться в индивидуальном порядке. Плюсом ко всему – платить им за перенос сетей.
В комитете признались, что эти переговоры – одна из самых сложных частей в реализации проекта. Осложняет ситуацию и то, что на федеральном уровне нет ни одного нормативно-правового документа, который бы регулировал отношения операторов связи с властями. Закон остается на стороне операторов, поэтому они не спешат заморачиваться с «переездом».
- В этой связи некоторые делают выбор в пользу более простого способа прокладки линий связи. Взаимодействие продолжается. В рамках построенных в городе переходов идет постепенный перенос воздушных линий связи операторов, заинтересованных в таких переносах, - заверили в Смольном.
В итоге проект приостановили до 2024 года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
КУРС НА ПЕТРОГРАДКУ
Несмотря на малые успехи в лице одного проспекта, в комитете ходом программы довольны. Сохранить вид города, как считают чиновники, у них получается.
Поэтому временная, хоть и длительная приостановка проекта не отбила у властей желание взяться за очистку других исторически привлекательных локаций города. Мероприятия возобновят, когда Минцифры снимет соответствующие ограничения.
В планах у властей чистка Большого проспекта Петроградской стороны (от набережной Карповки до проспекта Добролюбова) и Почтового квартала (территории от Новой Голландии до Исаакия вдоль Конногвардейского бульвара). Распутать сети над этой частью города хотели еще в 2021 году, но увидеть там чистое небо получится теперь не раньше 2025 года.
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Провода срезали не только в Петербурге. Программа работала также в Москве, Воронеже, Челябинске, Таганроге, Калининграде, Сочи, Астрахани и нескольких других южных городах.
Открыточные виды перекрыты некрасивой сетью.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
КСТАТИ
В Петербурге оказалось куда больше исторических локаций запруженных проводами, чем есть в планах по расчистке. «Комсомолка» оценила, какие улицы и проспекты сильнее всего опутаны неприглядными кабелями:
Пять углов
Перекресток у станции метро «Владимирская»
Лиговский проспект
Литейный проспект
Малая Морская улица
Садовая улица
Перекресток у станции метро «Технологический институт»
Перекресток у станции метро «Звенигородская»