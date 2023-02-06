Программа «Чистое небо» над центром города остановилась после работ на Невском проспекте

«Чистое небо» стартовало в Петербурге в 2017 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти шесть лет назад Петербург пообещали очистить от паутины проводов над центральными улицами. Программа по воздушной уборке «Чистое небо» прошлась по Невскому проспекту, оставив лишь троллейбусные сети в обе стороны. Многочисленные кабели операторов связи залегли в подземные «ходы» коллективного доступа – подальше от сильного ветра, падающих деревьев и ненависти туристов за то, что открыточные виды перекрыты некрасивой сетью.

- Удалось очистить центральную часть Санкт Петербурга от воздушных волоконно-оптических линий связи на 100%. Перенесены все 430 воздушных кабельных переходов над Невским проспектом от Дворцовой площади до улицы Александра Невского, - отчитывались в Смольном еще в 2020 году.

В городе еще много улиц, опутанных неприглядными кабелями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но дальше главной городской артерии дело все-таки не сдвинулось. В апреле прошлого года проект отложили в дальний ящик – Министерство цифрового развития и связи официально заявило петербургскому комитету по информатизации и связи, что проект приостановлен до 2024 года. Виной тому стали замершие поставки самого необходимого коммутационного оборудования, техники и сетей радиодоступа. «Комсомолка» рассказывает, что будет с программой дальше.

ЛЕГКИЙ ВЫБОР

«Чистое небо» стартовало в Петербурге в 2017 году. Вдоль Невского проспекта стали прокладывать подземную инфраструктуру, чтобы переложить провода с воздуха в землю. План выглядел удобно и красиво, однако на практике чиновники столкнулись с одним правовым фактором. Непозволительно было насильно загонять операторов связи под асфальт, а с собственниками сетей приходилось договариваться в индивидуальном порядке. Плюсом ко всему – платить им за перенос сетей.

В комитете признались, что эти переговоры – одна из самых сложных частей в реализации проекта. Осложняет ситуацию и то, что на федеральном уровне нет ни одного нормативно-правового документа, который бы регулировал отношения операторов связи с властями. Закон остается на стороне операторов, поэтому они не спешат заморачиваться с «переездом».

- В этой связи некоторые делают выбор в пользу более простого способа прокладки линий связи. Взаимодействие продолжается. В рамках построенных в городе переходов идет постепенный перенос воздушных линий связи операторов, заинтересованных в таких переносах, - заверили в Смольном.

В итоге проект приостановили до 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КУРС НА ПЕТРОГРАДКУ

Несмотря на малые успехи в лице одного проспекта, в комитете ходом программы довольны. Сохранить вид города, как считают чиновники, у них получается.

Поэтому временная, хоть и длительная приостановка проекта не отбила у властей желание взяться за очистку других исторически привлекательных локаций города. Мероприятия возобновят, когда Минцифры снимет соответствующие ограничения.

В планах у властей чистка Большого проспекта Петроградской стороны (от набережной Карповки до проспекта Добролюбова) и Почтового квартала (территории от Новой Голландии до Исаакия вдоль Конногвардейского бульвара). Распутать сети над этой частью города хотели еще в 2021 году, но увидеть там чистое небо получится теперь не раньше 2025 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Провода срезали не только в Петербурге. Программа работала также в Москве, Воронеже, Челябинске, Таганроге, Калининграде, Сочи, Астрахани и нескольких других южных городах.

Открыточные виды перекрыты некрасивой сетью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

В Петербурге оказалось куда больше исторических локаций запруженных проводами, чем есть в планах по расчистке. «Комсомолка» оценила, какие улицы и проспекты сильнее всего опутаны неприглядными кабелями:

Пять углов

Перекресток у станции метро «Владимирская»

Лиговский проспект

Литейный проспект

Малая Морская улица

Садовая улица

Перекресток у станции метро «Технологический институт»

Перекресток у станции метро «Звенигородская»