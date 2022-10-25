«За 40 минут ни одного троллейбуса! - Могли бы и пешком пройти»: как Петербург пережил первое утро без метро «Чернышевская»

В первый день без "Чернышевской" на автобусных остановках было заметно оживленнее. Фото: vk.com/spb_today

Несмотря на многочисленные предупреждения, закрытие станции метро «Чернышевская» все равно стало сюрпризом для некоторых петербуржцев. Но даже те, кто все знали, почувствовали эффект на себе. В первый день без «Чернышевской» на остановках наземного транспорта наблюдалось столпотворение, а сами автобусы набивались под завязку.

- Остановка на «Владимирской». Когда закрыли «Чернышевскую», - подписано видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах, снятых одним из петербуржцев видно, как подъехавший автобус 290-го маршрута с трудом вмешает набившихся в него пассажиров и еле закрывает двери, чтобы ехать дальше. Но остановки при этом остаются люди, не поместившиеся в салон.

Похожие ситуации наблюдались и на другие остановках наземного транспорта, который взял на себя поток пассажиров подземки.

- На углу Загородного и Звенигородской за 40 минут ни одного троллейбуса. Все в 290-й автобус не влезли, как ни трамбовались. Они в один день и «Чернышевскую» закрыли и троллейбусы с маршрута по Литейному убрали. Гениальный ход конем. Браво, - пишут замерзшие в морозное утро петербуржцы.

При этом в комментариях многие горожане возмущаются лени стоящих на остановках людей.

- Там всего километр до «Площади Восстания». А молодежь стоит на остановке. Позор какой. Я просто так в обед пешком от «Горьковской» до «Чернышевской» и обратно ходил. Пешком не дойти? Стоять, мерзнуть, ждать лучше и быстрее? Молодежь могла бы и пройтись пару остановок, - пишут петербуржцы.

Напомним, что с 25 октября станция «Метро «Чернышевская» полностью закрыла на 1,5-годичную реконструкцию. За время ремонта здесь увеличат количество эскалаторов с трех до четырех и переделают входную группу вестибюля, сохранив само здание. Работы завершат только в мае 2024 года.

На это время в центре Петербурга усилено движение автобусов и троллейбусов, на маршруты выпустят более вместительную технику, а интервал движения не должен превышать двух минут.

ОФИЦИАЛЬНО:

- Ситуация на Загородном проспекте не имеет никакого отношения к закрытию «Чернышевской». Между «Владимирской» и «Чернышевской» как минимум одна станция метро - «Площадь Восстания». Задержка в движении троллейбусов обусловлена двумя авариями на сетях в этом районе. «Организатор перевозок» мониторит пассажиропоток с самого утра на всех компенсационных маршрутах, осуществляющих перевозку граждан в районе станции метро «Чернышевская». В моменты пиковой загрузки сегодня наполняемость автобусов и троллейбусов не превышала половины от полной расчетной вместимости транспортных средств, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».