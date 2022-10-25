Почта России переводит автопарк в Санкт-Петербурге на природный газ. Фото: freepik.com.

Сейчас магистральные направления Северо-Западного федерального округа обслуживают 20 почтовых автомобилей на метане. Такие КамАЗы курсируют из Санкт-Петербурга в Москву, а также Казань, Псков и Великий Новгород. Протяженность маршрутов составляет более 5000 км. Совокупный вес почтовых грузов, доставленных автомобилями на метане в этом году, составил около 30 000 тонн.

Первые грузовики на природном газе Почта России запустила на Северо-Западе в июне 2021 года. За один год грузовые автомобили на метане, обслуживающие почтовые маршруты, проехали порядка 1 млн 880 км, то есть они могли бы обогнуть 47 раз земной шар по экватору.

Перевод автомобилей на метан — одна из стратегических задач Почты России. Автомобили, работающие на природном газе, выделяют почти в три раза меньше углекислого газа, чем бензиновые, и на 90% меньше азота по сравнению с дизельными машинами. В выхлопах отсутствуют сажа и соединения серы, благодаря чему загрязнение воздуха снижается в девять раз. По оценкам Почты России использование 190 автомобилей на метане со временем позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу до 53 000 т в год.

Кроме того, двигатель автомобиля на метане служит на 50-60% дольше, чем дизельный. При этом техническое обслуживание грузовиков на природном газе незначительно дороже дизельного.