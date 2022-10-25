Отключено электричество, не работают светофоры: Что произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

В Красногвардейском районе "вырубило" электричество. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителю Большой Охты и микрорайона Полюстрово внезапно оказались погружены в «каменный век». Утром во вторник у них внезапно пропал свет и отключились все электроприборы. Что произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, рассказали в местной администрации.

- Авария на центральной подстанции, ведутся работы по устранению неисправности. Не работают и светофоры, - сообщает пресс-служба руководства Красногвардейского района на странице ВКонтакте.

В соцсетях жители Охты, Ржевки и Полюстрово пишут об отсутствии света в части жилых домов, социальных, промышленных объектов и общественно-деловых зданий на проспекте Энергетиков, на шоссе Революции, на Бокситогорской улице и в районе Объездного шоссе.

Водителям пока приходиться ездить на свой страх и риск, вспоминая правила очередности проезда перекрестков без сигналов светофора. На подступах к круговому перекрестку шоссе Революции и проспекта Энергетиков уже собралась пробка.

Сроки восстановления электроснабжения пока не сообщаются.