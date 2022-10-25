Звезда проекта «Дом-2» устроил драку со стрельбой на Невском проспекте

Экс-участника "Дома-2" задержали по подозрению в драке со стрельбой на Невском проспекте. Фото: СОЦСЕТИ

Бывший участник проекта «Дом-2» Руслан Перов устроил драку со стрельбой в самом центре Петербурга. Инцидент произошел в минувшие выходные у дверей крупного торгового центра на углу Невского проспекта и улицы Восстания.

- Два нетрезвых «самца» начали приставать к двум незнакомым девушкам на улице. Однако за девушек вступились их друзья. Началась потасовка, дело дошло до массовой драки, а потом и вовсе раздался выстрел, - сообщали очевидцы происшествия в группе «Центральный район - сердце Петербурга».

Кадры потасовки появились там же в соцсетях, а участники драки просто разбежались кто куда. Но информацию заметили полицейские, которые, посмотрев видео с камер наблюдения, вычислили хулиганов. Их было трое. Одним из дебоширов оказался 30-летний уроженец города Тосно из Ленобласти Руслан Перов.

- Сотрудники уголовного розыска установили личности троицы, спровоцировавшей конфликт. Один из них, 30-летний житель города Тосно, задержан по подозрению в стрельбе из травматического пистолета «Оса» в ходе конфликта, - сообщает источник «КП-Петербург»

В отношении звезды «Дома-2» возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится в отделении полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Двое приятелей Перова допрошены как свидетели.

Сейчас полицейские ищут участников конфликта с другой стороны, чтобы взять у них показания.

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