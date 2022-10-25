Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП: Куда ехать, где безопасно

Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Власти Санкт-Петербурга продолжают исполнять указ президента России о присвоении городу статуса базового уровня готовности. Основное в этим - безопасность жителей. Поэтому Смольный определил список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП.
На данный момент постановление в котором требуется установить безопасные районы, находится еще на рассмотрении антикоррупционной экспертизы. Однако, информация уже стала доступна горожанам.
- Выборгский
- Курортный
- Красносельский
- Колпинский
- Приморский
- Пушкинский
- Петродворцовый.
Более конкретных мест, где предполагалось бы укрывать людей в случае необходимости пока что нет. На данный момент подобного не предполагается.