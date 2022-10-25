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Общество25 октября 2022 14:04

Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП: Куда ехать, где безопасно

Смольный назвал список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП
Лидия КРЫЛОВА
Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга

Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга продолжают исполнять указ президента России о присвоении городу статуса базового уровня готовности. Основное в этим - безопасность жителей. Поэтому Смольный определил список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП.

На данный момент постановление в котором требуется установить безопасные районы, находится еще на рассмотрении антикоррупционной экспертизы. Однако, информация уже стала доступна горожанам.

Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП:

- Выборгский

- Курортный

- Красносельский

- Колпинский

- Приморский

- Пушкинский

- Петродворцовый.

Более конкретных мест, где предполагалось бы укрывать людей в случае необходимости пока что нет. На данный момент подобного не предполагается.

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