Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП: Куда ехать, где безопасно

Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга продолжают исполнять указ президента России о присвоении городу статуса базового уровня готовности. Основное в этим - безопасность жителей. Поэтому Смольный определил список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП.

На данный момент постановление в котором требуется установить безопасные районы, находится еще на рассмотрении антикоррупционной экспертизы. Однако, информация уже стала доступна горожанам.

Список безопасных районов для эвакуации жителей Санкт-Петербурга в случае ЧП:

- Выборгский

- Курортный

- Красносельский

- Колпинский

- Приморский

- Пушкинский

- Петродворцовый.

Более конкретных мест, где предполагалось бы укрывать людей в случае необходимости пока что нет. На данный момент подобного не предполагается.