Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани с помощью вклада «Новые возможности».

Чтобы открыть этот депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше $5000 на конец дня 13 октября.

Открыть вклад «Новые возможности» можно в СберБанк Онлайн, а также в отделении банка.

Срок вклада - 3,6 или 12 месяцев. Ставка в рублях зависит от суммы и срока - от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая - 0,2% годовых. Проценты начисляются ежемесячно.

Минимальная сумма вклада - 50 тыс. рублей или 7 тыс. юаней, максимальная - не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически - по курсу на дату открытия вклада.

- Мы видим новые возможности для инвестиций в валютах дружественных стран, поэтому предлагаем собственные продукты в этих валютах. С нашим новым депозитом можно конвертировать доллары в рубли или юани с более высокой доходностью. Мы считаем, что сейчас с учетом текущей ситуации нашим клиентам выгодней и удобней будет управлять своими средствами в таких валютах, - подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Предложение действует с 24 октября 2022 года по 15 марта 2023 года. Подробнее об условиях вы можете узнать на сайте банка.