Почти 2 млн жителей Петербурга и Ленинградской области получают посылки на почте с помощью простой электронной подписи. Фото: freepik.com.

В 2022 г. более 300 000 жителей Петербурга и Ленинградской области подключили себе сервис упрощённого получения отправлений с помощью простой электронной подписи (ПЭП).Теперь этой услугой пользуется почти 2 млн клиентов Почты России.

В 2022 г. жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили более 20 млн почтовых отправлений при помощи ПЭП. Клиенты Почты используют цифровой сервис для получения 86% посылок и регистрируемой письменной корреспонденции.

Оформить простую электронную подпись можно на сайте Почты России, в мобильном приложении компании или в почтовом отделении. Регистрация занимает несколько минут. В заявке нужно указать паспортные данные и номер мобильного телефона. При оформлении услуги сотрудник почтового отделения передаёт персональные данные клиента только с его согласия и по защищённым каналам.

«Простая электронная подпись — удобный инструмент, который сокращает время обслуживания клиентов. При получении в отделении заказного письма или посылки достаточно назвать свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На этот номер придет SMS с кодом, который необходимо назвать оператору, чтобы получить отправление. Отследить письмо или посылку можно на сайте или в мобильном приложении. После статуса «Прибыло в место вручения» можно идти в отделение за отправлением, не дожидаясь бумажного извещения», — пояснила Ксения Ефимова, заместитель директора по операционному управлению макрорегиона Северо-Запад.

* Реклама