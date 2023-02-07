Каникулы у первоклассников в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зимние каникулы уже позади. Но у первоклашек есть привилегия - вторые зимние каникулы. Традиционно ученики первых классов в Санкт-Петербурге смогут отдохнуть в феврале. На каникулы выделяется всего неделька. Но этого будет вполне достаточно для того, чтобы после ринуться в учебу до следующих каникул, которые пройдут уже весной. Рассказываем, когда пройдут каникулы у первоклассников в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге, когда начнутся и сколько продлятся.

Каникулы у первоклассников в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге

Пополнительные зимние каникулы для учеников первых классов школ в Санкт-Петербурге продлятся ровно неделю с 13 по 19 февраля 2023 года. С учетом выходных, которые будут предшествовать началу накинул, дети будут отдыхать целых девять дней. Так как никаких ограничительных мер в связи с коронавирусом или ОРВИ в этом году не предусматривается, за парты школьники вернутся 20 февраля.

Напомним, что следом, через месяц, уже всех школьников ждут весенние каникулы, которые продлятся с 24 марта по 2 апреля.