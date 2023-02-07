В России растет производство минеральных удобрений

В 2022 году ФосАгро нарастила выпуск агрохимической продукции до 11 млн тонн. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

ЧЕМПИОН РОСТА

Роль удобрений в сельском хозяйстве сложно переоценить, поэтому российский агропромышленный комплекс сегодня активно развивается. И ставит новые производственные рекорды. Так, в 2022 году один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - компания ФосАгро - увеличил производство агрохимической продукции почти на 5% к прошлому году - до рекордных 11 млн тонн. Портфель предлагаемых аграриям экоэффективных минеральных удобрений расширен до 57 марок.

Достигнутые показатели стали результатом последовательной реализации долгосрочной программы развития ФосАгро и итогом слаженной работы всего многотысячного коллектива предприятия. Несмотря на внешние вызовы, компании удалось сохранить режим бесперебойного производства, оперативно переориентировать экспортные потоки и внести важный вклад в продовольственную безопасность страны. Российские аграрии стабильно получали экоэффективные витамины роста.

Высокие производственные результаты позволили ФосАгро в 1,5 раза нарастить сумму налоговых отчислений, которые компания выплачивает в бюджеты всех уровней. Их размер превысил 59 млрд рублей. Также почти в 2,5 раза - до 12,8 млрд рублей - удалось увеличить поддержку социальных и благотворительных проектов по всей стране. Одновременно ФосАгро выполняет свои обязательства перед акционерами, выплачивая дивиденды, которые реинвестируются в российскую экономику.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

В 2023 году в рамках реализации долгосрочной стратегии развития компании на инвестиции будет направлен рекордный объём средств – почти 67 млрд рублей. Это на 6% больше, чем капвложения прошлого года. Всего же в ближайшие пять лет ФосАгро намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей.

- Важнейшим событием 2023 года для ФосАгро станет выход на проектную мощность современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, который станет на годы вперёд инновационным лидером отрасли. В четыре раза по сравнению с 2019 годом увеличится выпуск готовой продукции. Вырастет также и переработка апатитового концентрата - основного сырья для производства удобрений. Именно в Волхове будет локализовано производство водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями и широко используемого в технологиях листовых подкормок и в фертигации, - сообщил генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников.

Кроме того, в этом году продолжится реализация масштабной программы развития рудно-сырьевой базы в Кировске. Там до конца года запланирован ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника. В Череповце помимо проектов поддержания мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства планируется наращивать переработку апатитового концентрата. В Балакове до конца года завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, а также начнется 3-й этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска комплексных удобрений.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

КАДРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Оставаться одной из самых динамично развивающихся компаний ФосАгро помогает тесное взаимодействие с профессиональными училищами и вузами. ФосАгро реализует собственную образовательную программу, ключевая цель которой –подготовить инженеров и технических специалистов высокой квалификации, и поделиться с учебными заведениями накопленным опытом, экспертизой и технологиями, применяемыми «здесь и сейчас». Компания в каждом из городов присутствия открыла «ФосАгро-школы». Ученики занимаются по комплексной профориентационной программе и углубленно изучают предметы, необходимые для поступления в технические вузы: математику, информатику, физику и химию. Выпускники специализированных классов могут продолжить образование в лучших профильных вузах страны, а потом работать в компании.

Компания также реализует собственную образовательную программу для АПК - цикл лекций «ФосАгро: от руды до еды». В ведущих аграрных вузах страны компания открывает образовательные центры «ФосАгро». На данный момент в вузах работают 9 центров. В ближайшее время еще один образовательный центр откроется в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. Всего до конца года образовательную программу компании планируется интегрировать в 30 российских аграрных вузов, что позволит увеличить численность слушателей цикла лекций «ФосАгро: от руды до еды» до 25 тыс. человек в год.