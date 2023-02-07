Получить моментальные кредитные и дебетовые СберКарты теперь можно у выездных менеджеров Сбера. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Теперь выездной менеджер банка может не только оформить, но и выдать кредитные и дебетовые моментальные СберКарты – это карты с бесплатным выпуском, изготовления которых ждать не нужно. Расплачиваться ими можно сразу после получения. Раньше оформить и получить моментальные СберКарты можно было только в офисах банка.

Сегодня выездным обслуживанием занимаются более двух тысяч сотрудников Сбера как в крупных, так и в небольших городах. Это бесплатная услуга. Менеджер встретится с клиентом на работе, в кафе, в торговом центре или другом удобном клиенту месте. Сотрудник банка также поможет подключить другие финансовые и нефинансовые продукты и услуги Сбера.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сервис выездных менеджеров появился в Сбербанке во время пандемии, чтобы помочь нашим клиентам получать банковские услуги с минимальным количеством контактов. Когда коронавирус отступил, интерес к сервису сохранился. Мы постоянно работаем над ассортиментом услуг, которые предоставляют наши выездные сотрудники. Теперь клиенты Сбера могут не только оформить продукты банка, но и получить моментальную карту в удобном для себя месте и сразу начать ею пользоваться. И в 2023 году мы продолжим расширять доступность услуг нашего выездного сервиса».

Назначить встречу с менеджером можно двумя способами. Первый — позвонить на номер 900 и сказать виртуальному ассистенту: «Выездной менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения времени и места встречи. Второй способ — оформить заявку онлайн на сайте Сбера, после этого сотрудник перезвонит, чтобы договориться о встрече.

Со списком городов, в которых работают выездные менеджеры, можно ознакомиться по ссылке.