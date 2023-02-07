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Общество7 февраля 2023 13:30

Годовщину прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда поезда отметили в Петербурге

На Финляндском вокзале состоялась яркая театрализованная реконструкция
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Реконструкция прибытия первого после прорывы блокады Ленинграда поезда состоялась на Финляндском вокзале

Реконструкция прибытия первого после прорывы блокады Ленинграда поезда состоялась на Финляндском вокзале

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезд надежды прибыл на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга, распуская клубы дыма. Во вторник, 7 февраля 2023 года, Северная столица отметила годовщину прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда поезда. Тогда, 80 лет назад, город был еще осажден, но надежда на скорую свободу уже виднелась и теплилась с сердцах горожан. Это событие в городе на Неве, спустя восемь десятилетий отметили театрализованной реконструкцией. Как и 80 лет назад поезд, прибывающий к перрону Финляндского вокзала, возглавил паровоз серии ЭУ.

Первый поезд после долгого разрыва сообщения прибыл 7 февраля 1943 года

Первый поезд после долгого разрыва сообщения прибыл 7 февраля 1943 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- После прибытия этого поезда Ленинградцы поняли, что жизнь будет продолжаться и ни за что не покорить этот гордый город. Мы, железнодорожники Октябрьской магистрали, должны помнить, знать и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками. Я не сомневаюсь, что через связь поколений, с помощью достойного труда и такого рода реконструкций, которые стали традицией, мы будем и дальше продолжать их благородное дело, – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Состав возглавил паровоз серии ЭУ

Состав возглавил паровоз серии ЭУ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На перроне вокзала царила настоящая атмосфера 1943 года. Поезд стал первым после полуторагодичного разрыва прямого сообщения между Ленинградом и страной. Состав прибыл по линии Шлиссельбург – Поляны, которая получила название Дорога Победы.

Люди радовались и обнимались

Люди радовались и обнимались

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ретропоезд был представлен вагонами-теплушками начала ХХ века, а также пассажирскими вагонами, построенными еще в 30-х годах прошлого века. Участники реконструкции, одетые в ватники, шапки, замотанные пуховыми платками, радостно встречали поезд, как его встречали некогда ленинградцы. Все обнимались и радовались тому, что город прорвал смертельные оковы блокады.

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