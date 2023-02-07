Годовщину прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда поезда отметили в Петербурге

Реконструкция прибытия первого после прорывы блокады Ленинграда поезда состоялась на Финляндском вокзале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезд надежды прибыл на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга, распуская клубы дыма. Во вторник, 7 февраля 2023 года, Северная столица отметила годовщину прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда поезда. Тогда, 80 лет назад, город был еще осажден, но надежда на скорую свободу уже виднелась и теплилась с сердцах горожан. Это событие в городе на Неве, спустя восемь десятилетий отметили театрализованной реконструкцией. Как и 80 лет назад поезд, прибывающий к перрону Финляндского вокзала, возглавил паровоз серии ЭУ.

Первый поезд после долгого разрыва сообщения прибыл 7 февраля 1943 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- После прибытия этого поезда Ленинградцы поняли, что жизнь будет продолжаться и ни за что не покорить этот гордый город. Мы, железнодорожники Октябрьской магистрали, должны помнить, знать и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками. Я не сомневаюсь, что через связь поколений, с помощью достойного труда и такого рода реконструкций, которые стали традицией, мы будем и дальше продолжать их благородное дело, – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Состав возглавил паровоз серии ЭУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На перроне вокзала царила настоящая атмосфера 1943 года. Поезд стал первым после полуторагодичного разрыва прямого сообщения между Ленинградом и страной. Состав прибыл по линии Шлиссельбург – Поляны, которая получила название Дорога Победы.

Люди радовались и обнимались Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ретропоезд был представлен вагонами-теплушками начала ХХ века, а также пассажирскими вагонами, построенными еще в 30-х годах прошлого века. Участники реконструкции, одетые в ватники, шапки, замотанные пуховыми платками, радостно встречали поезд, как его встречали некогда ленинградцы. Все обнимались и радовались тому, что город прорвал смертельные оковы блокады.