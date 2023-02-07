Как помочь Турции после землетрясения из Санкт-Петербурга: Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи

Как помочь Турции после землетрясения из Санкт-Петербурга Фото: Лилия КОЗЛОВА

Разрушительная серия землетрясений в Турции и Сирии, которые прошли 6 и 7 февраля 2023 года, уничтожила тысячи домов. Больше 4 тысяч человек погибли, более 22 тысяч ранены. Жертв, вероятно, еще больше, так как под завалами домов до сих пор ищут людей. При этом, около 15 миллионов человек остались без крова. В генеральном посольстве страны рассказали, как помочь Турции после землетрясения из Санкт-Петербурга. Публикуем адреса пунктов сбора гуманитарной помощи.

Генеральное консульство Турции в Санкт-Петербурге сообщило о том, что открыло сбор гуманитарной помощи. Все делающие могут принести необходимые вещи и передать их для людей, пострадавших от землетрясения в Турции. Гуманитарную помощь соберут в посольстве и генеральном консульстве, после чего отправят в районы, где люди пострадали от землетрясения.

Что можно принести:

- палатку;

- обогреватель;

- одеяло;

- зимнюю одежду;

- спальный мешок;

- термос;

- портативную зарядку (пауэрбанк).

Пункт приема гумпомощи в Петербурге находится в генеральном консульстве Турции по адресу: улица 7-я Советская, дом 24.