Российский маркетплейс SUNLIGHT может стать первым в мире ecom-игроком с видеочатами покупателей. Фото: SUNLIGHT.

Один из лидеров социальной коммерции в России, маркетплейс SUNLIGHT, проводит необычный эксперимент - запуск видеочатов покупателей в своем мобильном приложении. Новая опция позволит общаться с помощью видекружков, как в Telegram, но при этом будет нельзя переписываться.

Российская компания первой в мире предлагает покупателям общаться не просто с консультантами из магазинов, а между собой. Подобная функциональность популярна в VK и Telegram, но аналогов нет ни у одной ecom-платформы ни в России, ни в мире.

Функция видеочатов встроена в платформу SUNLIGHT Play в мобильном приложении и является дальнейшим развитием стратегии социальной коммерции. Это может быть полезно, если хочется обсудить товары или просто пообщаться, а также найти новых друзей или познакомиться.