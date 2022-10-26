Депутат муниципального совета Петербурга задержан по делу о легализации 100 тысяч мигрантов

Больше миллиона рублей, валюту и банковские карты изъяли в ходе операции против группы по легализации мигрантов. Фото: УФСБ по СПб и ЛО.

Сотрудники ФСБ вместе со следователями городского управления СК России и при силовой поддержке Росгвардии накрыли группу дельцов, которые оказывали услуги по легализации мигрантов в Петербурге.

- Пресечена противоправная деятельность членов преступного сообщества, связанная с организацией канала незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, злоумышленники смогли легализовать более 100 тысяч иностранцев путем формальной регистрации в квартирах жителей Петербурга, Ленобласти и других регионов России. А организатором схемы оказался муниципальный депутат из Северной столицы.

- По данным следствия, один из подозреваемых, являясь депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге, создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан, - сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых и в офисе юридической конторы, оказывающей услуги по оформлению разрешения на пребывание иностранцев в России, по снятию запрета на въезд в РФ и так далее.

Было изъято более миллиона рублей наличными, крупная сумма в валюте, телефоны, флешки, оргтехника и компьютеры. Задержано трое мужчин и трое женщин, участвовавших у схеме. Сам организатор нелегального бизнеса пытался сбежать из страны, но был пойман в Рязанской области.

Уголовные дела заведены по статьям об организации незаконной миграции и за создание преступного сообщества.