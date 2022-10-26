График выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПФР опубликовал точный график выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Ленинградской области. По традиции выплаты будут проводиться, как пенсионерам, там и по различным социальным выплатам. Из-за того, что 4 ноября - День народного единства - выпадает на пятницу, этот день официально считается выходным, поэтому график выплат чуть изменится.

График выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Ленинградской области

В отделениях почты:

3 ноября - за 3, 4 и 5 ноября

5 ноября - за 6 и 7 ноября

8 ноября - за 8 ноября

9 ноября - за 9 ноября

10 ноября - за 10 ноября

11 ноября - за 11 и 12 ноября

12 ноября - за 13 и 14 ноября

15 ноября - за 15 ноября

16 ноября - за 16 ноября

17 ноября - за 17 ноября

18 ноября - за 18 и 19 ноября

19 ноября - за 20 и 21 ноября

Получить ранее не полученные пенсии можно по графику вплоть до 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 16 ноября.

Кредитные организации:

Кредитные организации - 16 ноября;

Дополнительные массивы - 2, 8, 14, 21 и 28 ноября;

Сбербанк:

17 ноября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;

18 ноября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.