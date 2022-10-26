График выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
ПФР опубликовал точный график выплаты пенсий в ноябре 2022 года в Ленинградской области. По традиции выплаты будут проводиться, как пенсионерам, там и по различным социальным выплатам. Из-за того, что 4 ноября - День народного единства - выпадает на пятницу, этот день официально считается выходным, поэтому график выплат чуть изменится.
В отделениях почты:
3 ноября - за 3, 4 и 5 ноября
5 ноября - за 6 и 7 ноября
8 ноября - за 8 ноября
9 ноября - за 9 ноября
10 ноября - за 10 ноября
11 ноября - за 11 и 12 ноября
12 ноября - за 13 и 14 ноября
15 ноября - за 15 ноября
16 ноября - за 16 ноября
17 ноября - за 17 ноября
18 ноября - за 18 и 19 ноября
19 ноября - за 20 и 21 ноября
Получить ранее не полученные пенсии можно по графику вплоть до 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 16 ноября.
Кредитные организации:
Кредитные организации - 16 ноября;
Дополнительные массивы - 2, 8, 14, 21 и 28 ноября;
Сбербанк:
17 ноября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;
18 ноября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.