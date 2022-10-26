Волонтеры Ленобласти: Могут и дров нарубить, и «люблю» от резервиста передать

К сбору вещей подключились власти (на фото губернатор Александр Дрозденко), предприниматели и обычные ленинградцы. Фото: Администрация Ленобласти

– Ленинградцы со свойственной им теплотой и отзывчивостью с первых дней мобилизации участвуют в помощи ребятам, причем делают это по собственному желанию. Мне даже в соцсетях приходили вопросы: «Чем помочь, как помочь?», – рассказывает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Чтобы эта сила не превращалась в стихийную волну, мы решили централизовать сбор помощи.

МИЛЛИОНЫ НА ВОЕННЫЙ БЫТ

Сбор финансовой помощи идет через фонд «Ленинградский рубеж». Неравнодушные бизнесмены и обычные жители пополнили его счет уже более чем на 30 миллионов рублей.

Активно жертвуют малые и крупные предприятия. Подключились и власти – сотрудники администрации Ленобласти направляют в фонд часть зарплаты.

– Это позволяет нам целенаправленно обеспечивать быт в военных частях области, где мобилизованные проходят учения и боевое слаживание. Амуницией и оружием они полностью обеспечены по линии Минобороны, а вот организовать бытовые условия мы решили своими силами, – продолжает глава региона. – Закупаем генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги, лекарства. Направим порядка 20 автомобилей – это ходовые машины УАЗ, которые пригодятся и здесь, и в зоне спецоперации.

ЮРИСТЫ И ПСИХОЛОГИ НА СВЯЗИ

В районах зародилось разноцветие гуманитарных организаций: во Всеволожске – «Своих не бросаем», в Луге – «Боевое братство», подключились #Команда47 и «Юнармия». Одни комплектуют микроавтобусы гуманитарки и отправляют их в Мариуполь, другие привозят в военчасти посылки от родных, третьи вяжут для резервистов теплые носки.

Координацией тех, кто хочет помочь мобилизованным и их семьям посильной гуманитаркой и делом, занимается Ресурсный добровольческий центр во главе с Прасковьей Васильевой. Волонтерские штабы открыты в каждом районе Ленобласти и появляются в городах и поселениях. В каждый из них можно привезти вещи, которые могут понадобиться мобилизованным, но это лишь одно из направлений работы.

– В первую очередь оказываем семьям мобилизованных психологическую помощь: с нами работают волонтеры-психологи из числа студентов старших курсов ЛГУ имени Пушкина и практикующие психологи, – объясняет Прасковья. – Помогаем и юридически – решаем вопросы, связанные с финансовыми компенсационными выплатами, кредитными обязательствами. Сначала связываемся с семьями в дистанционном формате, а затем при необходимости общаемся очно.

БУКЕТ ЦВЕТОВ ИЗ ВОЕННОЙ ЧАСТИ

Но, пожалуй, самый трудоемкий пласт работы волонтеров – адресная бытовая помощь: нарубить дров, прикрутить розетку, перестелить крышу – в общем, выполнить по дому все то, что обычно делает глава семьи. Так, недавно с волонтерами Ломоносовского района связались с просьбой помочь отвезти пожилого родственника мобилизованного в районную больницу на рентген.

Охотно откликаются помощники, если нужно присмотреть за детьми, поработать по дому или в огороде. Причем в ряды волонтеров встают местные жители – прежде чем передать заявку в работу, каждого регистрируют в особой системе и проверяют на добросовестность.

– А еще мы выезжаем в военные части и спрашиваем у военнослужащих, какая помощь нужна их семьям, – добавляет Васильева. – Недавно попросили купить для супруги цветы и поздравить с днем рождения. Но основное, что просят ребята, – позвонить родителям и женам, передать слова любви и сказать, что они обязательно вернутся домой с победой.

КОНКРЕТНО

Помощь в цифрах:

Шапки вязаные и флисовые – 1570

Балаклавы – 160

Перчатки теплые – 700 пар

Рукавицы рабочие – 1470 пар

Носки – 4600 пар

Бритвы одноразовые – 860

Резиновые сапоги утепленные – 460 пар

(Собрали волонтерские штабы на 18 октября.)

ВАЖНО!

Помочь делом и вещами – региональный штаб акции #МыВместе:

8 (813) 713-01-60, 8-800-200-34-11

Помочь деньгами – фонд «Ленинградский рубеж»:

ОГРН: 1224700013966

ИНН: 4706051170

КПП: 470601001

Банк: дополнительный офис «Центральный», ПАО «Банк «Санкт– Петербург», код ОКПО банка 09804728

Расчетный счет: 40703810790550000076

Корреспондентский счет: 30101810900000000790

БИК: 044030790

Назначение платежа: Пожертвование на ведение уставной деятельности НДС не облагается