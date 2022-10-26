Поддержка семей мобилизованных в Ленобласти: В садики и колледжи зачислят без очереди, на автобусе довезут бесплатно

Жены с детьми, которые временно остались без отца из-за спецоперации, могут обратиться в районную администрацию напрямую, через порталы госуслуг и «Современное образование Ленинградской области». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти решили всячески поддерживать семьи мобилизованных мужчин. В первую очередь помощь будет направлена на детей. Так, по решению губернатора Александра Дрозденко, малышей будут без очереди принимать в детские сады.

Для этого семьи, в которых мобилизовали отца, могут обратиться в районную администрацию напрямую, либо через порталы госуслуг и «Современное образование Ленинградской области».

В число «детских» мер входят внеочередные места в колледжах, техникумах и лицеях региона, льгота на оплату детского сада (семьи могут платить 75 процентов от полной стоимости), бесплатное питание для учеников 5-11-х классов. Вскоре, анонсировали власти, детям мобилизованных, которые учатся в техникумах, колледжах и вузах, начнут выплачивать губернаторские стипендии.

Не обделили вниманием и других членов семей петербургских резервистов. Родственникам полагается льготный проезд на общественных автобусах, которые ходят по регулярным маршрутам Ленобласти. Решение о предоставлении льготы обещают принимать за девять рабочих дней.

Еще одна полезная мера поддержки – снижение расходов на «коммуналку». С начала ноября начнут прием документов для оформления ежемесячных компенсаций, которые покроют половину оплаты ЖКУ. С документами нужно будет обращаться в районные центры соцзащиты. При этом, если родственника мобилизовали еще в октябре, обещают включить этот период в срок, за который выплатят первую компенсацию.

Родным мобилизованных, которым нужен уход, предоставят места в домах-интернатах и центрах соцобслуживания без очереди. Пожилым обещают бесплатные курсы оздоровительного отдыха в геронтологическом центре. Не придется платить и за прокат средств реабилитации.

– Мы чутко реагируем на возникающие вопросы родственников, сотрудники наших центров в районах постоянно на связи и готовы отвечать на все вопросы, – отмечает председатель комитета по соцзащите Анастасия Толмачева.

Кстати, по поручению главы региона отменили все развлекательные массовые мероприятия, включая новогодние, которые должны были устроить за счет бюджета. Деньги перераспределят на поддержку мобилизованных и их близких.