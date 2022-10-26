Ветераны Ленобласти помогают мобилизованным: Наш опыт им нужен, нам есть что сказать

Члены ветеранской организации не понаслышке знают, что чувствуют резервисты и их родные – многие ветераны воевали в Афганистане. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Кто, как не мы!» – под таким лозунгом прошло очередное заседание Совета ветеранов войны и труда Ленинградской области. На повестке – частичная мобилизация. Члены организации не понаслышке знают, что чувствуют резервисты и их родные – многие ветераны воевали в Афганистане.

– Мы ходим на проводы мобилизованных ребят во всех районах – наш опыт им нужен как никогда: среди нас есть участники боевых действий, узники, блокадники – им есть что сказать, – отметил председатель совета ветеранов Ленинградской области Юрий Олейник. – Поддерживаем и семьи резервистов.

На встрече присутствовала вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк. Она поддержала активных ветеранов и рассказала о финансировании организации на 2023 год.

– Важно поддерживать и поощрять общественные инициативы, – добавила Данилюк. – Мы строим независимое гражданское общество, и члены совета ветеранов работают над этим ежедневно, воспитывая патриотизм в молодежи.

Кстати, вслед за отменой праздничных массовых мероприятий в регионе совет ветеранов решил тоже не устраивать пышных торжеств и отметить грядущее 35-летие образования ветеранских организаций Ленобласти скромно.

– Все уже готово, включая концертную программу. Мероприятия патриотической направленности пройдут во всех районах, а юбилей в торжественной обстановке отметим позднее, – подчеркнул Олейник.